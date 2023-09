Catalá trasladará a la oposición su postura sobre el nuevo estadio del Valencia CF y emplaza a Vox a aportar soluciones

La alcaldesa de València del PP, María José Catalá, ha salido al paso este martes de las críticas que ha venido recibiendo desde el resto de grupos municipales, incluido de Vox, su socio preferente, desde que la semana pasada deslizara que está habiendo contactos con el Valencia CF para desbloquear la reanudación de las obras del nuevo estadio.

En concreto, la primera edil afirmó que el Gobierno municipal está en una etapa “mucho más discreta que la anterior” en sus relaciones con el club para alcanzar un acuerdo y añadiera que “esa discreción nos va a llevar a resultados positivos”. Catalá aseguró también que no iban a rebajar “ni un milímetro la intensidad ni la presión en el nivel de exigencia sobre el Valencia CF”.

Tras estas afirmaciones, tanto el PSPV como Compromís criticaron la falta de transparencia de Catalá quien se comprometió a llevar las negociaciones con el club con la máxima transparencia y desde un acuerdo previo con el resto de fuerzas políticas.

Sin embargo, quizás las críticas más contundentes vinieron desde el partido de extrema derecha, como fórmula de presión para entrar a formar parte del Gobierno municipal. El portavoz municipal de Vox en València, Juan Manuel Badenas, lanzó un primer aviso a la alcaldesa del PP, María José Catalá, mostrando su rotunda oposición a la firma de cualquier convenio urbanístico con el Valencia CF para finalizar el nuevo estadio mientras Peter Lim sea el máximo accionista del club. Sin embargo, no aportó una solución clara para finalizar el coliseo, más allá de hablar en genérico del cambio de promotor.

Al respecto, Catalá ha comentado este martes que sigue considerando a Vox “socio preferente” y que en este sentido “las cosas no han cambiado” a pesar de las contundentes declaraciones de Badenas en su negativa a apoyar un nuevo convenio urbanístico con el Valencia CF.

“Esto no va de ideologías, al final se trata de llegar a acuerdos que sean buenos para la ciudad de València. Yo me comprometí con el tema del Valencia CF a hablar con todos los grupos políticos. Hemos estado estos meses de verano analizando el convenio que dejó hecho el anterior equipo de Gobierno para ver si podíamos mejorarlo. Ahora mismo estamos ultimando esa cuestión para reunirnos con los grupos municipales, nos reuniremos con ellos y estaré encantada de escuchar qué propuesta tiene Vox para resolver este problema, que es un problema para la ciudadanía”, ha dicho Catalá.

La alcaldesa ha puesto especial énfasis en la falta de alternativas para solucionar el problema de un estadio que lleva 14 años paralizado y degradando uno de los principales accesos a la ciudad: “Estaré dispuesta y encantada de escucharles una propuesta positiva en esta materia”, ha insistido.

Catalá también ha lanzado dardos a Compromís y al PSPV al comentar que “el Valencia CF, ya se vio que en las pasadas elecciones municipales, no se puede utilizar para ganar protagonismo político, eso lo utilizaron otros líderes políticos y no funcionó, entonces es un camino equivocado” y ha añadido que el club “es una institución que ha de respetarse, se ha trabajar desde el Ayuntamiento por mejorar al máximo la situación que tiene pero no debe usarse para hacer política o para ganar visibilidad, algo que en esta ciudad ya se ha visto que esto no funciona”.