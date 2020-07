Ribó apoya a la vicealcaldesa Gómez y critica a la propiedad del Valencia CF: "No me gustó lo que dijo la hija Lim"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha avalado este miércoles la postura de su vicealcaldesa, Sandra Gómez, en relación a la situación del nuevo estadio del Valencia CF, y se ha mostrado muy molesto con las afirmaciones de la hija de Peter Lim en las que aseguró que como propietarios podían hacer lo que quisieran con el club.

Tal y como viene informando eldiario.es, la también concejala de Desarrollo Urbano ha afirmado que si el club no cumple con los plazos establecidos en la Actuación Territorial Estretégica (ATE) perderá la recalificación de 89.000 metros cuadrados de edifcabilidad de los terrenos del viejo Mestalla y, por tanto, unos ingresos estimados entre 110 y 150 millones de euros por la venta de la parcela de la avenida de Aragón.

Gómez ha asegurado que el Ayuntamiento no otorgaría en ningún caso una nueva recalificación y que si, tal y como prevé la ATE, el nuevo estadio no está finalizado en mayo de 2021, el viejo Mestalla derribado en 2023, y los edificios de viviendas levantados en 2025 en la parcela de la avenida de Aragón, será el Ayuntamiento el que inste a derribar la estructura del coliseo de Cortes Valencianas o sacará la finalización de las obras a concurso, repercutiendo el coste al Valencia CF.

Al respecto, Ribó ha comentado que "mi opinión coincice completamente con la manifestada por Sandra Gómez, la suscribo al 100%; aunque no lo he dicho de una forma tan explícita, he querido decirle a este señor de Singapur que tiene que cumplir los compromisos".

El alcalde ha añadido que le molestaron "muchísimo las declaraciones de su hija del otro día porque desprecia el sentimiento de muchísimos miles de personas que para ellos el Valencia CF no es un negocio, es un sentimiento".

En una historia de su cuenta de Instagram que fue borrada minutos después, Kim Lim publicó el siguiente mensaje acompañado de una bandera española: "Aquí otra vez. Algunos aficionados del Valencia están criticando y maldiciendo a mi familia y a mí, ¿no lo han pillado? El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decirnos nada".