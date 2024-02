Los ultras de Yomus, cuyos miembros se infiltran en Mestalla, amenazan al director deportivo del Valencia CF

“Corona bastardo, cada vez está más cerca tu final… No eres digno de este escudo! La dimisión es tu única opción! A las malas o a las peores! Fuera del Valencia!”. Este es el mensaje que acompaña al vídeo que difundió la cuenta X (antes Twitter) de Ultra Yomus, la extinta peña vinculada a la extrema derecha. En las imágenes se aprecia a varios ultras subiendo a una pasarela peatonal con bengalas en la que desplegaron una pancarta con la leyenda “Corona bastardo”, en alusión al director deportivo del Valencia CF.

La reacción del club no se hizo esperar: “El Valencia CF condena públicamente las amenazas del grupo Ultra Yomus en las redes sociales hacia ejecutivos del club. Todas las críticas constructivas son aceptables, pero no se pueden tolerar actitudes violentas. Los insultos y la violencia en cualquiera de sus formas no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad. El club reitera su firme posición en contra de los grupos ultras y radicales”, dice en un comunicado oficial.

Como informó elDiario.es, una escisión de la disuelta peña ultra Yomus trata de controlar de nuevo la Curva Nord, la grada de animación valencianista ahora llamada Curva de Mestalla 1919, con algunos de sus adeptos ya infiltrados en la misma. La directiva del club vetó hace años a los aficionados más radicales y de la vieja escuela que tuvieran antecedentes penales, pero la realidad es que otros miembros siguen accediendo al recinto.

Corona bastardo, cada vez está más cerca tu final…

No eres digno de este escudo!

La dimisión es tu unica opción!

A las malas o a las peores!

Fuera del Valencia! pic.twitter.com/zkb0eWuqew — Ultra Yomus Oficial (@ultra_yomus) 12 de febrero de 2024

Desde la peña Colla Blanc-i-Negra, que se ha significado históricamente por la lucha contra el racismo y la violencia de los ultras en el ámbito deportivo y por su oposición a la gestión del máximo accionista, Peter Lim, condenan estas actitudes de los adeptos a Yomus: “No son formas de protestar, ahora tienen que vender que están en contra de Meriton, pero esa gente no representa a la afición del Valencia CF, que va a seguir siendo crítica y va a presionar para que Lim venda sus acciones y se vaya, pero sin violencia. Incluso diría que esto les ha venido bien a los actuales dirigentes del club para meter a toda la oposición en el mismo saco, cuando no es así”, dice su presidente, Sergi Aljilés.

Sobre la actitud del Valencia CF con los ultras, asegura que “aunque cara al público venden tolerancia cero, les han dado cancha y muchos miembros siguen teniendo el pase y en parte controlan la grada de animación”.

En términos similares se has manifestado desde Libertad Valencia CF: “Nos desmarcamos por completo, no tenemos nada que ver con Yomus ni con sus formas. De hecho, hemos sido señalados por ellos con la connivencia del Valencia CF. Así fue cuando desde el club se filtró que no se podían hacer recibimientos al autobús de los jugadores por culpa de nuestras protestas y hemos recibido amenazas de miembros de ese grupo”.

Además recuerdan que “en la temporada pasada, tras una derrota en Valladolid, a la llegada al aeropuerto de Manises, el entonces técnico Gattuso se fue directamente a hablar con uno de los dirigentes de ese grupo ultra”.

Miembros de Ultra Yomus aparecen también en un vídeo que salió a luz en el que se profirieron insultos racistas a Vinicius en los aledaños a Mestalla, antes del partido entre el Valencia CF y el Real Madrid que se disputó el pasado 21 de mayo. Sin embargo, pese a estar delante de los agentes de la Policía Nacional, sorprendentemente el atestado policial no recoge autores identificados de los hechos, por lo que la Fiscalía solicitó el archivo de la causa.

Desde el club siempre han insistido en su política de tolerancia cero ante cualquier tipo de expresión violenta, por lo que a la grada de animación no puede acceder nadie con antecedentes o con simbología que incite a la violencia y al odio, lo mismo que tampoco se permiten cánticos en este sentido, En esta línea, el Valencia CF expulsó de por vida a un aficionado que hizo el saludo nazi en el estadio del Arsenal y también expulsó a tres aficionados de la grada de animación identificados como autores de insultos racistas a Vinicius.