Seis tiendas en internet para comprar ropa de segunda mano

Hace unos quince años que los hipsters relanzaron en Londres y Nueva York el comercio de ropa de segunda mano como una alternativa a la sociedad consumista de la que aseguran renegar.

Por qué comprar en el mercadillo significa hacer compras más sostenibles

Más

Desde entonces, el hábito de compra de este tipo de prendas ha reverdecido en España, sobre todo en la población joven y alternativa. El resultado es un nuevo impulso a este sector y la aparición de tiendas e incluso cadenas de comercios de ropa usada con criterios más profesionales que antaño.

Según un estudio de la empresa estadounidense dedicada a la venta online de ropa de segunda mano ThredUp, cuatro de cada cinco personas están dispuestas a comprar artículos de segunda mano si lo necesitan.

En España, esta tendencia parece imparable. Un informe de la organización Fundación Humana desvela que el incremento del número de personas atraídas por la ropa usada ha pasado de 1,2 millones hace seis años a 1,9 millones antes de la pandemia. En el punto álgido de esta nueva tendencia, cadenas como H&M y Zara han lanzado sus propias web de venta de ropa se segunda mano.

Desde hace unos años, la ropa reciclada ha saltado a internet, aunque con otra vocación. Ya no se trata tanto de encontrar prendas 'cool' y alternativas, como de buscar un tipo de consumo textil más sostenible y que combata la moda rápida y ultrarrápida que tan gravosa es para el medio ambiente.

A este respecto, se considera a la textil la segunda industria más contaminante del planeta, solo por detrás del petróleo. Además, según la Asociación ibérica de reciclaje textil, en España mandamos a la basura cada año 300.000 toneladas de ropa.

Se trata de prendas que no nos sientan bien, que no nos gustan y, sobre todo, que ya no nos ponemos, pero que, según el colectivo Altrapo lab, que hace reutilización textil creativa, en el 95% de los casos se podría usar de nuevo.

Son muchas las tiendas que funcionan en la red comprando y vendiendo ropa usada con mayor o menor fortuna, pero algunas destacan sobre otras por la oferta, su usabilidad o las garantías que ofrecen.

En este artículo se comentan seis tiendas que pueden interesarte para conseguir prendas que siempre deseaste tener. Total, nadie tiene por qué saber que son de segunda mano...

1. Percentil.com

Es una de las pioneras de la segunda mano digital. Inicialmente su campo de acción fue la ropa de niños, que genera buenos márgenes. Se trata de prendas caras que además los niños pequeños y los bebés suelen llevar pocos meses o a lo sumo un año, ya que están en pleno crecimiento.

Por ello, sale a cuenta revenderla y también comprarla más barata de segunda mano. Pero ahora también ha incorporado ropa de mujer de las principales marcas del mercado, incluidas las de lujo.

2. Vestiaire Collective

Permite vender y comprar prendas de segunda mano, especialmente en artículos de lujo y de diseñadores famosos. Es un lugar idóneo para encontrar grandes marcas con precios asequibles, así como para vender bolsos, relojes, abrigos y prendas de calidad, pero de las que nos queremos desprender.

3. Ropasion.es

Se trata de una tienda que compra ropa para luego venderla. Como novedad, incluye ropa de hombre, de mascotas, vestidos y trajes de boda, además de prendas de mujer.

Su rango de ropa es comparativamente más asequible que la de Vestiaire Collective, con prendas sobre todo de Zara, Adolfo Domínguez, Moncler, H&M o las marcas blancas de El Corte Inglés.

4. Miropago.com

Mi Ropa Go!, que es como se llama la tienda, vende todo tipo de ropa de marcas especialmente centrada en la mujer, pero no permite que los usuarios puedan hacer sus ofertas. Tiene, como aspecto interesante, un sistema de filtro por tallas, colores, marcas, estados de uso, etc.

5. Micolet.es

Ofrece prendas tanto de hombre, mujer como niño y niña, y permite buscarlas por múltiples entradas: el estilo, las tallas, las edades, etc. También distingue si son chaquetas, jerseys, sudaderas, pantalones, camisas, o accesorios como bolsos, bisutería, relojes y otros.

6. Vinted

Buscando a un público más joven, Vinted es un canal de compra y venta de ropa en Internet a precios muy competitivos y de las marcas y estilos más juveniles.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines