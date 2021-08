11 vinos blancos sabrosos para cuando el calor te quita las ganas de tinto

Cuando aprieta el calor, apetece algo fresquito, de ser posible, recién salido del congelador. Y los vinos tintos, por lo general, en esta época del año, aunque los metas un ratito para que estén a una temperatura bebible, resultan demasiado pesados para muchas personas.

Pero, a la hora de comer, tampoco suelen maridar muy bien los blancos ligeros con comidas poderosas. Por eso, los blancos criados sobre lías o en barrica son los aliados perfectos, porque tienen la untuosidad, la potencia, la intensidad de sabores, la glicerina y la grasa en boca suficientes como para acompañar incluso hasta un chuletón o guisos de caza y, por supuesto, arroces bien sabrosos, sin tambalearse.

De modo que aquí te traemos una selección de algunas de las delicias que hay por distintas Denominaciones de Origen de España.

De 6 a 14 euros

Hibeta verdejo, de la bodega Gónzalez Cabezas, es un verdejo de la DO Manchuela que no tiene nada que ver con los de Rueda, sino que luce una personalidad propia, con una boca amplia floral y cítrica, con el toque de mineralidad y de untuosidad que le dan las lías para aumentar la complejidad, de modo que te lo puedas comer con un chuletón sin que la estructura le quite frescura. 12,5% Vol. 6 euros.

La casilla de Adrián blanco, de Bodega Moratalla, también de la DO Manchuela, es un delicioso macabeo con crianza en depósito sobre lías para darle volumen, entre seis y ocho meses de barrica más su posterior evolución en botella. Un gran blanco de guarda, muy gastronómico al que le salen frutos secos, fruta madura y una acidez redonda que hace que te acaricie la lengua mientras te comes un buen asado tranquilamente. 13% Vol. 9,85 euros.

Izadi blanco es el único Rioja con seis variedades autóctonas de la Rioja Alavesa: a saber, viura, malvasía, garnacha blanca, tempranillo blanco, maturana blanca y torrontés que las bodegas Izadi han experimentado en pequeños depósitos de fermentación, fudres, huevos de hormigón, llegando a una maduración de seis meses en barrica. 13% Vol. 10 euros.

Blas Muñoz Chardonnay 2020 es un delicado blanco de Bodegas Muñoz, en la DO La Mancha, fermentado y criado en roble durante seis meses, poderoso, glicérico, aterciopelado, con mucha fruta blanca y los típicos aromas a pastelería de la crianza en barrica. Puedes meterle lo que quieras de comer, un gran aliado. 14,40% Vol. 12,50 euros.

Font Jui Xarel.lo 2017 es un xarel.lo de Gramona (Penedés) que fermenta y se cría en barricas de 300 litros de roble francés con sus lías durante tres meses. Por eso es corpulento y untuoso, con una agradable amalgama de toques afrutados, tostados, minerales e incluso salinos. En nariz también es complejo, como pasearte por el campo en la DO Penedès con esas influencias mediterráneas y muchas especias. 12% Vol. Unos 12,50 euros.

Bermejo Malvasía Seco es una malvasía volcánica de Bodega Los Bermejo, con notas a jazmín y cítricas, muy fresco en nariz gracias a las brisas marinas que provocan la necesidad de la viticultura heroica en la DO Lanzarote; y con un paso suave y glicérico, redondo, seco y mineral, con cierta salinidad que invita a seguir comiendo. 13,5% Vol. 13-14 euros.

Los excelsos de más de 15 euros

Peñalba López Blanco 2019, de Finca Torremilanos, en Aranda de Duero, que, al estar elaborado a partir de variedades no autorizadas por la DO Ribera del Duero, sale como VT de Castilla y León. Un ensamblaje de chardonnay, viura y albillo mayor, todas de viñedos viejos y fermentadas en barricas de roble francés. Sale rematado con una crianza sobre lías de 24 meses que le da complejidad aromática, untuosidad y armonía a un regusto a miel interesante. 13,5% Vol. 16 euros.

Momentos, de Bodegas Ferrera, DO Valle de Güimar, es un 80% malvasía aromática y 20% de albillo criollo, que fermenta en barricas y luego pasa una crianza en madera de tres meses sobre lías con un battonage que hace que tenga una estructura potente, untuosa, con mucho cuerpo y largo retrogusto para sostener un cochino negro asado típico de Tenerife, donde la malvasía destaca por su intensidad aromática, en la que resaltan el coco, la vainilla y las frutas blancas y tropicales. 13% Vol. 18 euros.

La Jefa 2018, novedad de Bodega Matsu, DO Toro, en Zamora, es un exquisito blanco con 14 meses en barrica que es pura explosión aromática, a heno, a campo de trigo, a panadería; y luego danza sublime por las papilas gustativas meloso, cremoso, glicérico, redondo y refrescante a la vez que mineral y con un puntito metálico. Sensacional ahora, pero también de guarda. 13% Vol. 19,95 euros.

Viñátigo Malvasía Clásico 2009 es un blanco dulce de malvasía aromática muy concentrada ya desde la cepa en la Bodega Viñátigo, DO Ycoden Daute Isora, con crianza de 18 meses sobre lías en un mix de barrica, de donde sale equilibrado, persistente, untuoso, pasificado, con toques a caramelo, tostados y un trasfondo delicioso para acompañar aperitivos, foie y quesos. 15% Vol. y 20 euros.

Acacia macabeo, edición limitada, de la bodega Madrid Romero, DOP Jumilla, es un contundente blanco fermentado en barrica de acacia y criado sobre sus lías durante 10 meses, un logradísimo reto personal de Rosana Madrid, que ha creado un vino único y diferente, pura fruta madura acompotada, en el parque natural del Valle del Carche. 14.5%. 21 euros.

Adorado de Menade Solera, un blanco con crianza biológica pero no encabezado, de esos dorados de Valladolid que os contamos en este reportaje, un vino en rama con ese punto a levadura y a panaderia en nariz que tan bien combina con todo, con un perfil afinado y muy sabroso y apabullante en boca. 15,5% Vol. 49 euros la botella Magnum de litro y medio.

