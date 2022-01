Cuatro objetos ergonómicos para aliviar los dolores en el teletrabajo

La espalda, la cadera, la muñeca, un parto reciente, la próstata, las rodillas, la presencia de hemorroides, etc. No son pocas las lesiones, enfermedades y contratiempos físicos que pueden hacer que una mesa y una silla canónicas no basten para asegurar un plácido, ergonómico e indoloro teletrabajo.

Aunque hayamos aprendido cómo sentarnos para evitar dolores de espalda, es posible que el dolor continue después de una larga jornada de trabajo por culpa de padecer alguno de los males arriba expuestos. Y es que, cuando se sufre por culpa de la presión y el peso que ejerce el propio cuerpo, se precisa de ayuda extra en forma de pequeños artículos.

Estos pueden mejorar la posición de la columna, descargando el peso sobre la silla en lugar del coxis, o bien pueden descomprimir las vísceras o amortiguar la presión del cuerpo sobre un coxis dañado o un esfínter que presente hemorroides; también sobre cicatrices recientes de parto. Asimismo, también pueden eliminar la tensión en el antebrazo y la muñeca evitando daños en tendones y cartílagos.

Reposapiés

En primer lugar, y empezando desde las extremidades inferiores, es necesario destacar los reposapiés: soportes o almohadillas que se sitúan en el suelo, debajo de la mesa y a los pies de la silla, para apoyar en ellos las plantas.

El objetivo es que las piernas se mantengan flexionadas en un ángulo de 90º, favoreciendo así la descompresión de las rodillas y la vez que el estiramiento de las últimas vértebras de la columna, las lumbares, especialmente en personas con los discos de esta zona deshidratados o incluso hernias discales e irritación del nervio ciático. La postura que favorecen los reposapiés disminuye mucho las presiones en las zonas citadas.

Existen diversas opciones en este objeto, una es la de almohadilla de espuma semirígida, que es confortable y absorbe bien la presión. Un ejemplo puede ser este modelo de la marca Huanuo.

Otra alternativa es un formato rígido, y más formal, en forma de pequeña rampa, como este reposapiés de Navaris.

Cojines amortiguadores

Todas y todos hemos experimentado en alguna ocasión dolor en la parte baja de la espalda tras largas jornadas sentados teletrabajando o videojugando. Dicho dolor es debido a la compresión que ejerce el peso de nuestro tronco sobre la zona lumbar, especialmente sobre las vértebras lumbares L4 y L5, que pueden llegar a pinzar el nervio ciático e insensibilizar las piernas.

Todas las personas con problemas de ciática saben de la importancia de un cojín pélvico que absorba el peso del tronco apoyando los glúteos pero dejando libres de compresión el coxis y la zona del esfínter. Así se evita tanto la compresión de las vértebras como del esfínter si presenta hemorroides. Así mismo este tipo de cojines evitan presión sobre heridas vaginales por parto reciente.

Un buen ejemplo de este tipo de dispositivos puede ser este modelo de cojín terapéutico ortopédico de gel para sentarse.

Respaldos lordóticos

La lordosis es la curvatura que se produce en la columna vertebral hacia adentro justo port encima de la zona lumbar. Un poco de lordosis es normal, y de hecho esta curvatura evita que la espalda se venga hacia delante, provocándonos tensiones y deformaciones como la cifosis y la escoliosis.

También evita que el peso de la espalda comprima cuando estamos sentados la zona delantera de la cadera y sus vísceras, entre ellas la vejiga urinaria, la próstata o el tracto intestinal bajo, así como evita la aparición de hernias o inflamación benigna de próstata.

Por lo tanto, cuando estemos sentados y tengamos tendencia a cargar los hombros hacia delante, con sus dolorosas consecuencias, un respaldo lordótico, que nos haga recuperar la postura correcta, puede sernos de gran ayuda y alivio.

Un modelo sencillo puede ser este.

Pero si buscamos un respaldo de mayor consistencia, sin duda lo encontraremos en este modelo.

Reposamuñecas

Finalmente llegamos a la altura de las extremidades superiores, donde el teletrabajo puede castigar sobre todo los tendones y cartílagos del antebrazo y la muñeca, provocando inflamaciones y dolores como la epicondilitis, conocida comunmente como "codo de tenista".

Así mismo, las inflamaciones de la zona de la muñeca del tipo síndrome del tunel carpiano también pueden mermar sustancialmente nuestra calidad de vida cuando teletrabajamos. Para evitar este tipo de lesiones se han popularizado las almohadillas de muñeca, sobre las que reposamos esta, de modo que por un lado se desactivan las tensiones a nivel de ante brazo y por el otro se evita que los huesos de la muñeca vayan forzados y terminen erosionando el cartílago e inflamándose.

Este respaldo de muñeca ajustable resulta muy interesante para aquellas personas que pasan muchas horas. manejando el ratón, como diseñadores, desarrolladores, videojugadores, etc.

Otra alternativa puede ser este ALTARUX Reposamuñecas Ergonómico para Ratón, de espuma elástica.

