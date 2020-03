Cómo manipular los alimentos en tiempos de coronavirus

Con la orden de aislamiento impuesta para reducir la propagación de Covid-19 y el cierre de bares y restaurantes, muchas personas están buscando una manera productiva de pasar el tiempo en sus casas. Cocinar y probar recetas nuevas es una de las actividades que nos ayudan a mantenernos ocupados. ¿Qué ocurre con los alimentos durante estos días? ¿Debemos tener especial cuidado al manipularlos?

Por el momento no hay pruebas que demuestren que los alimentos y el agua sean una vía de transmisión del virus que provoca la enfermedad Covid-19, tal y como reconoce la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), como tampoco lo hicieron brotes anteriores de coronavirus, como el SARS-Cov y el MERS-Cov. No hay evidencia de que el nuevo coronavirus sea distinto en este sentido. No hay tampoco evidencia de que las mascotas y los animales de granja jueguen un papel en la propagación del virus SRAS-CoV-2.

Sin embargo, es recomendable adoptar ciertas normas de seguridad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una serie de recomendaciones que incluyen consejos sobre el seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos.

En todos los casos, la clave está en la higiene, algo en lo que llevan semanas insistiendo las autoridades sanitarias. Y también, como recuerda la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), es fundamental seguir los cuatro pasos básicos de seguridad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y enfriar.

Como parte de las acciones de prevención cotidianas, en la cocina debemos:

Lavarnos las manos antes y después de manipular alimentos. Si durante la manipulación tosemos, tocamos dinero u otros objetos, deberemos volver a lavárnoslas con exhaustividad. Es importante el lavado de manos porque a través de ellas podemos dispersar microorganismos peligrosos y contaminar los alimentos.

de manipular alimentos. Si durante la manipulación tosemos, tocamos dinero u otros objetos, deberemos volver a lavárnoslas con exhaustividad. Es importante el lavado de manos porque a través de ellas podemos dispersar microorganismos peligrosos y contaminar los alimentos. Limpiar y desinfectar las superficies donde vayamos a manipular los alimentos. cuando usemos lejía como desinfectante debemos seguir las instrucciones del fabricante. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan diluir cuatro cucharadas pequeñas de lejía por litro de agua

donde vayamos a manipular los alimentos. cuando usemos lejía como desinfectante debemos seguir las instrucciones del fabricante. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan Lavar frutas y verduras bajo un chorro de agua o con un poco de lejía para uso alimentario si queremos quedarnos más tranquilos, pero esto se hará después de haber quitado posibles restos de tierra que puedan tener las verduras.

o con un poco de lejía para uso alimentario si queremos quedarnos más tranquilos, pero esto se hará después de haber quitado posibles restos de tierra que puedan tener las verduras. Evitar la contaminación cruzada entre alimentos cocinados y no cocinados. Las tablas de cortar y los utensilios que usemos serán distintos para los crudos y para los cocinados, y tendrán que separarse bien.

entre alimentos cocinados y no cocinados. Las tablas de cortar y los utensilios que usemos serán distintos para los crudos y para los cocinados, y tendrán que separarse bien. En la nevera deben ponerse los cocinados en los estantes de arriba y los crudos en los de abajo.

deben ponerse los cocinados en los estantes de arriba y los crudos en los de abajo. La cocción es la última de las acciones para la seguridad de los alimentos en la cocina. Hacerlo a fondo, sobre todo la carne, el pollo, los huevos y el pescado. Debemos someter el alimento al menos a 75ºC para que se eliminen posibles patógenos que puedan estar presentes. Por analogía con otros coronavirus conocidos, este es sensible a las temperaturas de cocción. Por tanto, un tratamiento térmico a unos 60ºC durante 4 minutos

para la seguridad de los alimentos en la cocina. Hacerlo a fondo, sobre todo la carne, el pollo, los huevos y el pescado. Debemos someter el alimento al menos a 75ºC para que se eliminen posibles patógenos que puedan estar presentes. Por analogía con otros coronavirus conocidos, este es sensible a las temperaturas de cocción. Por tanto, un L avar y secar los platos en un lavavajillas a 60ºC o más . Esto es efectivo para eliminar cualquier riesgo. Al igual que con el jabón, es probable que el detergente líquido y que se usa para el lavavajillas inactive también el virus.

. Esto es efectivo para eliminar cualquier riesgo. Al igual que con el jabón, es probable que el detergente líquido y que se usa para el lavavajillas inactive también el virus. El vinagre no es un buen desinfectante . El vinagre puede ser útil para lavar, pero no esteriliza, es ineficaz para la mayoría de microorganismos y virus, incluido el coronavirus.

. El vinagre puede ser útil para lavar, pero no esteriliza, es ineficaz para la mayoría de microorganismos y virus, incluido el coronavirus. No compartir ni alimentos ni bebidas .

. Deberemos ser mucho más meticulosos con todas estas prácticas si alguien en nuestra casa debe ponerse en cuarentena debido al coronavirus. En caso de que alguien esté infectado, debe evitar manipular alimentos e incluso tocar superficies que puedan entrar en contacto con alimentos.

Como recuerda la ANSES, una posible transmisión por un alimento implica necesariamente la contaminación de este alimento por una persona enferma o infectada por el virus durante la manipulación de la comida, tanto si es un producto animal como vegetal. Pero, con los conocimientos que se tienen hasta ahora, se descarta la transmisión del virus por vía digestiva directa.

DINOS QUÉ TEMAS TE INTERESAN En ConsumoClaro estamos centrados en informarte de aquello que te interesa y, por tanto, queremos abrir un canal para que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, puedes escribirnos a redaccion@consumoclaro.es

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines