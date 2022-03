Los riesgos de abusar del ibuprofeno y otros antiinflamatorios

Si tuviéramos que hablar de uno de los reyes de los medicamentos en los botiquines caseros sin duda tendríamos que hacer referencia a los antiinflamatorios no esteroides (AINE) y, en concreto, al ibuprofeno, un fármaco con efectos antiinflamatorios, analgésicos y antitérmicos que se encuentran entre los medicamentos más populares en todo el mundo.

Se usan sobre todo para reducir la fiebre y tratar el dolor leve o moderado causado por afecciones como dolor de cabeza, de muelas, para tratar dolencias como la artritis o torceduras y para aliviar la fiebre. Algunos de los AINE más comunes incluyen el ácido acetil-salicílico (aspirina), ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, entre otros.

Se estima que alrededor de 30 millones de personas en todo el mundo usan algún antiinflamatorio no esteroide todos los días. Aunque su consumo se considera seguro y son fármacos habituales, no debe menospreciarse que, por sus mecanismos de acción, y como todos los medicamentos, no están exentos de riesgos.

Los principales problemas de abusar de los antiinflamatorios

Estos medicamentos pueden provocar efectos no deseables en el organismo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) confirma que los datos de ensayos clínicos y metaanálisis demuestran que dosis altas de ibuprofeno, superiores a los 2.400 miligramos al día, se asocian a más riesgos en la salud.

Los principales riesgos de abusar del ibuprofeno son:

Problemas gastrointestinales : uno de los efectos adversos más comunes es la producción de lesiones en la mucosa que recubre la superficie interna del tubo digestivo, en especial del estómago y duodeno, lo que acaba provocando erosiones o úlceras que pueden llegar a sangrar, causando una hemorragia digestiva. irritar la mucosa del estómago, sobre todo si se usa durante un tiempo prolongado.

: uno de los efectos adversos más comunes es la producción de lesiones en la mucosa que recubre la superficie interna del tubo digestivo, en especial del estómago y duodeno, lo que acaba provocando erosiones o úlceras que pueden llegar a sangrar, causando una hemorragia digestiva. irritar la mucosa del estómago, sobre todo si se usa durante un tiempo prolongado. Problemas cardiovasculares : una revisión realizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmaba en 2015 que el uso de ibuprofeno en dosis altas, a partir de los 2.400 miligramos al día) estaba asociado a un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Esta investigación aclara que el riesgo es similar al observado con otros antiinflamatorios no esteroides (AINE), incluidos el diclofenaco.

: una revisión realizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmaba en 2015 que el uso de ibuprofeno en dosis altas, a partir de los 2.400 miligramos al día) estaba asociado a un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Esta investigación aclara que el riesgo es similar al observado con otros antiinflamatorios no esteroides (AINE), incluidos el diclofenaco. Aumento del riesgo de trombosis arterial : un consumo excesivo de ibuprofeno supone un aumento significativo del riesgo de trombosis por coágulos sanguíneos, además de otros problemas gastrointestinales.

: un consumo excesivo de ibuprofeno supone un aumento significativo del riesgo de trombosis por coágulos sanguíneos, además de otros problemas gastrointestinales. Puede disminuir la producción de testosterona : el consumo excesivo de ibuprofeno puede repercutir en la salud reproductiva del hombre. La Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios francesa (ANSM) se hacía eco el año 2021 de un estudio realizado en Dinamarca según el cual una dosis de 1.200 miligramos al día de ibuprofeno durante seis semanas puede alterar la fisiología testicular.

: el consumo excesivo de ibuprofeno puede repercutir en la salud reproductiva del hombre. La Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios francesa (ANSM) se hacía eco el año 2021 de un estudio realizado en Dinamarca según el cual una dosis de 1.200 miligramos al día de ibuprofeno durante seis semanas puede alterar la fisiología testicular. Aumento del dolor de cabeza: un estudio del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido (RICE) recomendaba hace unos años restringir el uso de analgésicos para el dolor de cabeza como el ibuprofeno tras detectar que muchas personas pueden sufrir este tipo de dolencia debido a un consumo excesivo de estos medicamentos. En concreto, cuando se usan más de 15 días al mes.

Algunas personas deben tener especial precaución a la hora de tomar estos medicamentos:

Pacientes que padecen asma ya que los AINE pueden empeorar los síntomas de esta enfermedad.

ya que los AINE pueden empeorar los síntomas de esta enfermedad. Personas con alergia a los AINE.

a los AINE. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Personas con alguna enfermedad del corazón.

También es importante limitar o evitar el consumo de alcohol si se toma cualquier antiinflamatorio porque esta combinación puede irritar el intestino y aumentar el riesgo de hemorragia estomacal interna.

No debe mezclarse tampoco más de un tipo de AINE ni combinar con otro medicamento porque en algunos casos pueden aumentar los efectos adversos. La recomendación es usar la dosis más baja que permita controlar el dolor. Pero, ¿cuál es esta dosis?

Cuál es la dosis segura de ibuprofeno

En España, el ibuprofeno viene en dosis de 400 mg y 600 mg, en forma de comprimidos y sobres. En el año 2019, la venta de ibuprofeno de 600 mg pasó de hacerse sin receta a tener que precisar receta médica, lo que redujo su dispensación en un 15,9% .

En consecuencia, se incrementaron las ventas de ibuprofeno 400 mg, que no necesita receta médica, en un 139%. Esto comporta que gran parte de las personas que tomaban ibuprofeno de 600 mg hayan pasado a un formato de 400 mg, precisamente con el fin de ganar en seguridad sin que ello altere de la eficacia terapéutica.

La dosis habitual en adultos suele ser cada seis u ocho horas, sin llegar a superar los 2.400 miligramos al día. Los adolescentes a partir de 12 años también pueden usar la misma dosis, aunque la máxima no debe superar los 1.200 mg diarios (con 400 mg cada ocho horas no se superan estas cifras).

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines