El boletín del coronavirus: cuarentena (al menos) hasta el 11 de mayo, medio billón de ayudas europeas y un viaje al pasado

Si pudiera volver a aquel día de mayo, me volvería a dar otra vuelta por la antigua fábrica de azúcar de Brooklyn para ver una vez más la esfinge de Kara Walker, un alegato contra la esclavitud, y aquellas paredes a punto de ser derruidas. Observaría a las personas alrededor un poco más. Disfrutaría un rato más de sol aquel día de primavera. Volver atrás y apreciar más el mundo alrededor son sueños virtuales ahora.



Una de las herramientas de Google Arte y Cultura permite ver en 360, con fotos de mucha calidad, exposiciones de años atrás, muchas espectaculares. Aquí puedes ver la obra de Walker y otras cinco exposiciones especiales.



Y aquí, lo que escribí en 2014 sobre la esfinge de azúcar.



Más ideas:



📺 Las series. VerTele hace el repaso semanal de estrenos de series y nuevas temporadas. La que más me apetece es The Good Fight, la serie de las abogadas de Chicago que es una secuela casi mejor que la original, The Good Wife. Pero en esta pieza hay nueve opciones, para todos los gustos. Una de ellas es La línea invisible, sobre el origen de ETA. Aquí, la entrevista con su director, Mariano Barroso.



🎶Così fan tutte. La ópera de Londres retransmite este viernes gratis su producción de esta ópera de Mozart. Es una de las óperas divertidas y con música muy alegre. Es a las 19h de Londres (a las 20h en la Península). Aquí la puedes ver. Si te la pierdes, la puedes ver después.



📻En casa con Gustavo. Un programa especial en RNE este sábado y este domingo a las 21h con Gustavo Dudamel, el director de orquesta venezolano. Hace una selección de piezas y comparte reflexiones sobre la música y más. Con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.



👉Por cierto, si no la has visto, una gran serie inspirada en parte en su figura es Mozart in the Jungle. Es una producción de Amazon Prime y está disponible en varias plataformas.



🚸 Un cuento. Mi héroe eres tú, un cuento promocionado por Unicef para explicarle a los niños la pandemia y la labor médica. Con dibujos bonitos y el sueño de derrotar al virus. El cuento, dirigido al público entre 6 y 11 años, es el fruto de las ideas de niños, padres y profesores. Se puede descargar gratis aquí.



🕰 La agenda cultural en casa, hora a hora, que hace nuestro reportero Francesc Miró. Hoy, especial Semana Santa.