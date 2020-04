El boletín del coronavirus: así se cuentan las víctimas, información de Sanidad por WhatsApp y fotos primaverales

📊La tendencia. El número de muertos cada día sigue creciendo, aunque lo haga más despacio. Esta semana hay datos que indican que la epidemia se frena, pero en las últimas horas hay más muertos que los reportados el fin de semana. Un 30% de los casos confirmados han sido dados de alta.



Aquí puedes ver la evolución por comunidad autónoma. Fíjate en cuánto se multiplican los casos y los muertos en cada lugar y cuál es la tendencia con las flechas de la derecha en las tablas.



🔖Así se cuentan los muertos. Como te hemos contado desde el principio de la crisis, los datos que tenemos sobre contagios y fallecidos son incompletos. Por la carencia de tests y el desbordamiento de los servicios sanitarios, muchos infectados pasan la enfermedad en su casa y no se hacen las pruebas para confirmar si lo que sufren es coronavirus. Parte de estos enfermos han muerto antes de que se les pudiera hacer el test.



Uno de los problemas está en las residencias de ancianos. La Comunidad de Madrid anunció este miércoles que 4.750 personas murieron en residencias desde el 8 de marzo. 781 dieron positivo y otras 3.479 presentaron síntomas compatibles con los del covid-19, pero no se consideran casos confirmados porque no se les hicieron las pruebas antes morir. Aquí lo explicaFátima Caballero.



Es algo que está sucediendo en países en todo el mundo con los mismos problemas y que supone un problema para entender la dimensión de la epidemia y su letalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que se puede tardar entre dos y tres años en tener una estimación de muertos más cercana a la realidad. En Nueva York, epicentro de la epidemia en Estados Unidos, ya se van a contar aparte los casos "sospechosos" de personas muertas en su casa, pero a las que no se les hizo el test.



Lo mejor que podemos hacer es explicar bien los datos que tenemos (y los que nos faltan). Y eso hacen en esta pieza nuestros reporteros Belén Remacha y Oriol Solé Altimira, que llevan semanas cubriendo esta emergencia y explicando estos datos.



👉 ¿Y por qué no se han hecho tests suficientes? Este reportaje de Ángela Bernardoen Civio explica bien qué pasó al principio del brote y qué pasa ahora. Los escasos medios de la ciencia española son importante parte de la respuesta.



👷🏻‍♀️La responsabilidad del contagio. Si una persona se ha contagiado de coronavirus en su trabajo, esta enfermedad será considerada un accidente laboral. Esto significa, por ejemplo, que la empresa tendrá una penalización. Se aplica desde el 11 de marzo y tiene que haber una prueba clara de que hay contagio, tal vez más fácil de aplicar en casos de hospitales, supermercados o residencias. Está en uno de los decretos recién aprobados que explicamos aquí.



📱Información oficial por WhatsApp. El Gobierno acaba de lanzar un canal de información sobre el coronavirus por WhatsApp. Basta guardar el número +34 600 802 802 en los contactos del teléfono y escribir la palabra “hola” en un mensaje para comenzar la conversación. Verás que la cuenta se llama "Corona Info" y tiene un tick verde de verificación. El chatbot te explica los síntomas, te informa sobre los teléfonos de tu comunidad, te da consejos de prevención y desmiente bulos. Funciona con palabras clave bastante bien.



😷 Mascarillas caseras. El centro europeo para el control y prevención de enfermedades ha cambiado de criterio, como otros países e instituciones, y recomienda el uso de las mascarillas para evitar el contagio de las personas que puedan tener la enfermedad pero no síntomas notables. Dada la escasez de mascarillas, la población puede utilizar las caseras de "varios textiles", mejor que nada. Te intentamos ayudar con dibujos con una guía basada en los consejos del centro de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos que nos ha pintado nuestro gran ilustrador y viñetista Manel Fontdevila. Recuerda que las mascarillas no sustituyen las medidas de higiene y distanciamiento y que lo esencial es usarlas bien.



💶Ayudas para autónomos. Los autónomos que se hayan dado de alta para la compensación del subsidio por la falta de actividad pueden acceder a otras prestaciones. Es un cambio que acaba de introducir el Gobierno. Aquí Laura Olías, nuestra reportera de información laboral, cuenta los detalles.



🇪🇺La decepción europea. Los ministros de Economía de la zona euro siguen sin pactar un plan de ayuda en medio del mayor shock económico desde la Segunda Guerra Mundial. Lo intentarán de nuevo este jueves después del fracaso de la última ronda de negociaciones la madrugada del miércoles. Pero las lagunas de la no respuesta común van más allá.



Acaba de dimitir el presidente del Consejo Europeo de Investigación, Mauro Ferrari, y dice que esta institución de investigación de la UE ni siquiera quiso crear un grupo específico de expertos sobre el coronavirus. El organismo dijo que los miembros del consejo ya habían pedido su dimisión porque no entendía la misión de este organismo.



💪🏼 Algo bueno. Internet no ha colapsado. La red está aguantando bien en todo el mundo pese a la presión más grande en las casas y las peticiones más fragmentadas. Aunque hay disparidades de acceso, esta crisis también ha descubierto herramientas a personas que no estaban tan conectadas y ha demostrado a las empresas que el teletrabajo es posible (esto puede ayudar a la conciliación en el futuro). Aquí la pieza de la Technology Review del MIT sobre el tema (en inglés).



También es interesante observar que en tiempos de crisis, los lectores prefieren las fuentes de instituciones de salud y de medios menos partidistas, según muestran estos datos del tráfico en las últimas semanas en Estados Unidos.



Esta vez los verificadores de información se han movido más rápido que en otras crisis. Según un informe del Reuters Institute, el número de verificaciones sobre el coronavirus creció un 900% entre enero y marzo. Facebook también ha reaccionado más rápido.