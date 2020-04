El boletín del coronavirus: la difícil transición, una catedral hospital y nuestra nueva serie Confinados

📊La tendencia. El número de personas muertas volvió a subir este martes: 743 fallecidos. Es un repunte respecto a los dos días anteriores, pero Sanidad dijo que es parte del "ajuste" habitual por el retraso de comunicación de los datos del fin de semana. A partir de este miércoles se podrá entender si la tendencia a la baja continúa y con qué rapidez.



Aquí puedes ver la evolución por comunidad autónoma.



¿Hasta dónde? Un modelo de la Universidad de Washington estima que podría haber hasta 150.000 muertos por coronavirus en Europa, 19.000 de ellos en España. Es su estimación de aquí al 4 de agosto, cuando esta investigación considera que puede terminar la primera ola. La peor estimación en Europa es para Reino Unido, donde el modelo estima que puede haber más de 66.000 muertos. La situación puede empeorar si los países no están preparados para una posible segunda ola en otoño y aún no existe ningún tipo de vacuna. La estimación de este modelo es conservadora comparada con otras proyecciones. Aquí la pieza de nuestro reportero Raúl Rejón.



El Gobierno prepara la transición para levantar algunas medidas de aislamiento entre las dudas y las alertas de una segunda oleada. Es así en casi todos los países. Mientras Austria, República Checa y Dinamarca creen que pueden levantar parte de las medidas en los próximos días, Neil Ferguson, que lidera la investigación de la pandemia en el Imperial College de Londres, asegura que ni Reino Unido ni ningún otro país tiene una "estrategia de salida" clara.



👉 La comparación de las medidas de distanciamiento en Europa, con el tipo y el momento en que se tomaron en relación a los primeros 100 casos contabilizados. España tomó estas medidas antes que Italia y Francia, pero más tarde que Austria o República Checa.



🍓 Jóvenes inmigrantes y parados para el campo. El Gobierno ha aprobado un decreto para ayudar a reclutar trabajadores para la recogida de cosechas y otras labores agrícolas para las que no hay personal suficiente por el cierre de fronteras. Las asociaciones agrarias calculan que necesitan hasta 80.000 trabajadores, por lo que habrá permisos especiales para parados y personas que reciben subsidios agrícolas y que podrán recibir estas prestaciones aunque estén empleados y jóvenes inmigrantes a los que se les dará permiso de trabajo si no lo tienen. Estos trabajadores son esenciales para garantizar el suministro de alimentos. Aquí más detalles.



🛑Ni viajes ni celebraciones religiosas. España es uno de los países que mejor está cumpliendo con las medidas de aislamiento, pero se siguen produciendo incidentes y detenciones en todo el país. La Guardia Civil recordó este martes que están prohibidas las "muestras públicas de devoción religiosa". Tampoco están permitidos los desplazamientos a segundas residencias, que se están produciendo según denuncian alcaldes de lugares turísticos.



Entre el lunes y el martes la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron a 125 personas por incumplir las medidas de confinamiento. Se van a aumentar los controles porque se ha observado "cierta relajación" de los ciudadanos en las últimas horas.



🤔Preguntas sobre la OMS. Algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre tests o mascarillas se han demostrado poco útiles en esta pandemia. Así lo denuncia el investigador italiano cuyas ideas dice salvaron a parte de la población en Véneto porque las autoridades sanitarias fueron más lejos que la OMS y por ejemplo pidieron hacer tests a toda la población, un acierto ya que ahora sabemos que una parte significativa de los infectados no desarrolla síntomas notables. Una entrevista interesante en El Confidencial.



🇺🇸Catedral hospital. La catedral de St. John The Divine, en el norte de Manhattan, se convertirá en un hospital de campaña. Al final de esta semana empezará a recibir los primeros pacientes de coronavirus. La iglesia, la neogótica más grande del mundo, episcopaliana y donde se celebran ritos de todas las religiones, es un punto de referencia para la comunidad, famosa por invitados como el Dalai Lama, los conciertos de Leonard Bernstein y la bendición de elefantes y llamas. En la ciudad, se han instalando carpas hospitalarias para pacientes en Central Park y hay un buque hospital en el río Hudson. El estado de Nueva York ya ha registrado más de 5.000 muertos por coronavirus.



🇩🇪 ¿Qué ha hecho bien Alemania? Tiene una de las tasas de letalidad más bajas del mundo por coronavirus. La suerte de tener un brote más tardío, la manera de vivir de su población y la extensa red hospitalaria y de investigación médica son parte de la respuesta. El artículo que más me ha gustado sobre este tema es un reportaje de la corresponsal en Berlín del New York Times, una americano-germana. Me gusta porque tiene las explicaciones de voces expertas, pero también mucho ejercicio de reporterismo sobre el terreno. Por ejemplo, sobre la red de médicos de atención primaria que van en sus coches de barrio en barrio para controlar a los vecinos con síntomas. Ahora el Times lo ha traducido al español y lo puedes leer aquí.



💪🏼 Algo bueno. Hay más de 50 proyectos para encontrar la vacuna contra el coronavirus, la única solución a largo plazo. Hay tres que están en la "fase 1", es decir, vacunas que están siendo probadas ya con un grupo reducido de personas sanas. Las vacunas tienen que pasar por otras dos fases más y luego conseguir una licencia para la producción masiva. La Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, especializada en epidemias, ha publicado una herramienta de seguimiento de los proyectos y en qué fase están que se puede consultar aquí.