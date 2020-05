El boletín del coronavirus: (casi) sin franjas a partir de la fase 2, detectives para detener los contagios y una idea para reorganizar el trabajo

📊La tendencia. Al menos 48 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. Las personas fallecidas por coronavirus son seguramente más porque este dato no incluye las muertes registradas en Cataluña, que es la comunidad más afectada junto con Madrid. Sanidad estima que los muertos, aun así, están "alrededor del medio centenar", incluyendo Cataluña, cuyos datos no ha podido validar.



Los contagios nuevos detectados están alrededor de 400.



🕘(Casi) sin franjas desde la fase 2. El plan de Sanidad es que las franjas horarias de paseos y ejercicio desaparezcan casi por completo para los territorios que pasen a la fase 2. El plan es seguir reservando la franja especial para los mayores de 70 años o personas con necesidades especiales. Tendremos más detalles con las órdenes ministeriales de aquí al fin de semana.

👉 Aquí puedes ver en qué fase está tu municipio.



😷 Cuidado con las mascarillas de la CAM. Ya te hemos contado muchas historias de mascarillas que no cumplen los estándares compradas en China por el Gobierno central y las comunidades autónomas. Nuestra jefa de Política Social, Natalia Chientaroli, descubrió ahora que las mascarillas que la Comunidad de Madrid ha repartido gratuitamente en las farmacias como de alta protección (FPP2) no cumplen los requisitos mínimos para ser consideradas como tales. Algunas protegen más que otras (depende de la que toque), pero, si la tienes, es importante no confiarse pensando que ofrece una protección mayor que una mascarilla quirúrgica (las recomendadas para la población general).



👉 Esta guía de nuestra médica Esther Samper explica las claves de los diferentes tipos de mascarillas con unas ilustraciones bonitas y prácticas.



🔍 Los rastreadores de la epidemia. Ahora que lo peor de la emergencia sanitaria de este brote de coronavirus ha pasado, lo esencial es rebajar la virulencia del próximo. Para ello, cuando se detecta un positivo, los rastreadores de contactos identifican a las personas a las que haya podido contagiar el infectado para avisar y pedirles que se aíslen o se hagan pruebas. Nuestra reportera Marta Borraz explica en este reportaje cómo funcionan los rastreadores. Son como detectives... o como periodistas, con muchas llamadas y preguntas. Comunidades como La Rioja y Asturias van muy avanzadas. Otras, como Madrid, han dado pocos detalles.



🚶🏻‍♀️El Park Güell sin turistas. El parque de Antoni Gaudí acaba de reabrir en Barcelona. Los vecinos que pueden visitarlo lo están redescubriendo como un espacio que ya sólo quedaba para turistas. “Hacía 15 años que no nos atrevíamos a entrar aquí. Esto es una pasada”, le dice una vecina de 57 años del barrio de Salut a nuestro reportero Pol Pareja.



📱Una cita con Zapatero. Nuestro director, Ignacio Escolar, charla hoy en directo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. De casa a casa, a las 18.30h (hora peninsular). En nuestra web y en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Hablarán sobre la respuesta a la pandemia y más. Es una conversación parte de nuestra serie Confinados.



🇺🇸 La distancia física salva vidas. Alrededor del 15 de marzo, los estadounidenses empezaron a quedarse en casa, teletrabajar, evitar aglomeraciones y mantener la distancia física incluso aunque no hubiera órdenes oficiales. Eso ha salvado miles de vidas. Pero si lo hubieran empezado a hacer el 8 de marzo, Estados Unidos habría tenido, como mínimo, 36.000 muertos menos, según un modelo de la Universidad de Columbia que ha estudiado ritmo de contagio, movilidad y densidad de población por condado (en Estados Unidos, ya han muerto más de 94.000 personas por coronavirus). En España, no tenemos ningún estudio tan detallado.



💪🏼 Algo bueno. La web especializada en medicina Stat Newsha publicado un artículo contando cómo el coronavirus ataca las células tomando control de los genes y altera cómo se leen segmentos del ADN. La cosa en sí da bastante miedo, pero la parte buena es que los estudios también indican que algunos tratamientos antivirales se podrían utilizar de manera preventiva. Todos los fármacos tienen efectos secundarios y hay que calibrar el riesgo, pero alguna solución preventiva con sustancias que ya se están probando puede ayudar mientras esperamos a la vacuna.