El boletín del coronavirus: la epidemia que no cesa, la mujer que nos puede salvar e ideas para vacaciones raras

La convivencia con este virus es agotadora. El "quédate en casa" ha vuelto a Barcelona, Lleida o Zaragoza. Pero en la lucha contra la epidemia no basta con el civismo y las mascarillas: faltan más recursos para el control, rastreo y tratamiento del virus.

👩🏻‍⚕️La esperanza de esta semana está en la doctora Sarah Gilbert, que lidera el equipo de la vacuna más avanzada, la de la Universidad de Oxford. Del éxito de su trabajo depende la vida de millones de personas.

LO ÚLTIMO

📊La tendencia. Esta semana, la epidemia ha seguido en ascenso en España, con más de medio millar de casos nuevos confirmados cada día. Sólo este viernes, se sumaron otros 1.400 casos nuevos: casi la mitad de ellos, detectados en las anteriores 24 horas.

Más de la mitad de los contagios se concentran alrededor de Lleida y Barcelona. También preocupa el acercamiento del virus a Zaragoza. En ambas zonas, hay transmisión comunitaria. En cambio, el brote de Lugo, el otro que más preocupaba a Sanidad, evoluciona "muy favorablemente", según Fernando Simón.

Algunos datos de los casos esta semana:

158 brotes activos. La gran mayoría son muy pequeños, es decir afectan a pocas personas

Aumento de contagios en 15 provincias

La edad media de los infectados hombres es de 46 años. La de las mujeres, de 50 años

El 70% de los nuevos infectados no ha mostrado síntomas en el momento del test

El 49% de los brotes son familiares o "familiares mixtos" (empiezan en una familia y se trasmiten a otros ámbitos, como el trabajo)

Preocupa el ocio nocturno como origen de más contagios entre los jóvenes

🏠Quédate en casa. Eso ha pedido la Generalitat a los vecinos de Barcelona y su área metropolitana ante el aumento de casos. Se cierran los cines y teatros, gimnasios, discotecas y salas de fiestas y se limita el aforo de los espacios interiores de los restaurantes. Aquí una guía de qué se puede hacer y qué no en la zona.

👉 ¿Qué ha fallado? "Prácticamente todo", contesta en este análisis nuestra directora adjunta, Neus Tomàs. Uno de los problemas es el escaso rastreo que se hace de los contactos de cada nuevo contagio: también especialmente en Madrid y a Castilla La-Mancha, pero es un mal común a todo el territorio, como contamos en esta otra pieza.

👉 Las dificultades para confinarse son mayores en los pisos muy pequeños de L' Hospitalet, en la zona más densa de Europa: el reportaje de Pol Pareja hablando con los vecinos.

👀El plan de Sanidad. De momento, consiste en dejar la gestión a las comunidades. Si son necesarias medidas que afecten a más de una comunidad, el Ministerio coordinará. Si la epidemia se dispara por toda España, entonces intervendría con un nuevo decreto del estado de alarma. El documento presentado esta semana el Gobierno sugiere controles, límites de aforo y cierres de colegios, oficinas y otros lugares de riesgo, como restaurantes y discotecas. Lo explica nuestra reportera Belén Remacha aquí

📄 El documento del Ministerio de Sanidad

👩🏻‍⚕️El mensaje clave. "Quiero pedir a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos", dijo Aroa López, la enfermera jefa de Urgencias del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, este jueves en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus en la explanada del Palacio Real en Madrid.

👉 La crónica de nuestro reportero Iñigo Aduriz

😷 Más mascarillas. Tras la decisión de ayer de la Comunidad Valenciana, todas las comunidades salvo Madrid y Canarias tienen ya normas más estrictas para que las mascarillas sean obligatorias en cualquier espacio público y en cualquier circunstancia con las excepciones de salud o edad (menos de seis años). En Madrid, Canarias, Ceuta y Melilla, las mascarillas también son obligatorias cuando no se pueda mantener la distancia de un mínimo de metro y medio entre personas.

Otros países están avanzando por este camino, pero más despacio, como Francia, donde las mascarillas serán obligatorias en los lugares públicos cerrados, o, mucho más despacio, Inglaterra, donde a partir del 24 de julio "algo que tape la cara" será obligatorio para los clientes de las tiendas (no para los dependientes) y hasta ahora sólo lo es en el transporte público. En Estados Unidos, hasta en los estados más reticentes como Arkansas, los gobiernos también han dictado órdenes para que la mascarilla sea obligatoria en lugares públicos.

En esta encuesta de YouGov de junio se puede ver la diferencia de uso de la mascarilla por países. España e Italia, entre los lugares donde más se usa.

👉 Aquí puedes ver la evolución de la pandemia en el mundo.

💬 La prueba de la voz. Un laboratorio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha identificado cambios en la voz de los infectados de coronavirus antes de que muestren síntomas. Es un estudio pequeño (con 19 personas), pero podría dar lugar a pruebas rápidas y no invasivas. Al procesar las grabaciones, los investigadores detectaron marcadores que pueden medirse y asociarse con el virus. Los cambios se deben a alteraciones en los movimientos musculares en todo el sistema respiratorio y las articulaciones.

💪🏼 Algo bueno. La vacuna de la Universidad de Oxford es la que está avanzando más deprisa y este lunes se espera que se publiquen en la revista científica The Lancet buenos resultados sobre las personas que han recibido hasta ahora la inyección.

La responsable del equipo, Sarah Gilbert, es optimista sobre la posibilidad de que este invierno su vacuna ayude a luchar contra la epidemia. Después de la primera fase vacunando a adultos sanos jóvenes, la vacuna ya está en pruebas en otros grupos, como niños y mayores de 55 años. Los trillizos de la doctora Gilbert, que tienen 21 años, también se han puesto la vacuna en los ensayos.

Todavía no está claro si la vacuna servirá para prevenir completamente la infección o para atenuar sus síntomas y consecuencias, pero la doctora Gilbert lleva muchos años trabajando en este campo y tenía mucho camino hecho por su investigación en la lucha contra el ébola: es la mujer que nos puede salvar. Además, el hecho de que esté en manos de una Universidad y que no estén ni Estados Unidos ni China de por medio es mejor para cualquier negociación sobre el acceso universal o la distribución a grupos prioritarios.

LAS CIFRAS

260.255

Casos confirmados

Entre estos casos, 28.420 personas han muerto. 125.937 personas han necesitado hospitalización. Aquí están los últimos datosagregados disponibles.

Es la información que el Ministerio de Sanidad publica de lunes a viernes sobre las 5 de la tarde en esta web con los datos enviados por las comunidades autónomas.

También hemos actualizado la pieza con las muertes por encima de la media desde marzo, más de 44.000. Ésta es una manera de tener un retrato más cercano de las consecuencias de la epidemia. Este llamado "exceso de muertes" le está pasando a todos los países que sufren esta pandemia: en esta pieza de The Economist, los datos de Reino Unido, Italia, México o Ecuador.

Todos los datos

EL NUEVO MUNDO

Recomendaciones para distraerse

Voy a interrumpir este boletín unas semanas porque me voy de vacaciones. O más bien, como muchos, dejo de trabajar.

Después de cuatro meses siguiendo tan intensamente esta crisis, una de las cosas que me ha quedado más clara es que los viajes, sobre todo si son largos, son un riesgo innecesario. En mi caso, ahora vivo en un sitio verde y donde no hace calor (Oxford) así que es más fácil dedicarse a pasear lejos de los demás. Llegar hasta aquí desde Madrid en avión y autobús es algo que no habría hecho si hubiera sido sólo por placer. Demasiado estrés añadido.

Pero esta epidemia supone para cada persona una gestión del riesgo continua. Depende de la situación concreta de cada viaje y cada pasajero y su entorno inmediato. Esta guía de Maldita.es es útil sobre lo que sabemos hasta ahora de los viajes y sus distintos niveles de riesgo. Aquí unos consejos extra sobre los vuelos en avión (mi experiencia en un vuelo a las 8 de la mañana fue que había pocos pasajeros, con su mascarilla bien colocada, y casi nadie se movía de su sitio). Aquí algunos consejos sobre los viajes en coche. Y aquí consejos para los viajes del centro de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos (en español).

Si puedes, incluso aunque no salgas de tu localidad y tengas que trabajar, haz una pausa. Algunas ideas para ayudarte:

🌳Un paseo. Por el bosque o algo verde que tengas cerca. Los efectos relajantes de la vegetación tienen explicación, entre otras por las sustancias químicas que producen los árboles para protegerse y que también podrían tener efectos beneficios para los seres humanos. El Gobierno japonés ha invertido en el estudio de estos efectos.

👉 En junio, publicamos este reportaje con 10 ideas de escapadas verdes por varios lugares muy bonitos de España.

👉 Y aquí una guía básica sobre los viajes en autocaravana.

😀Un artículo. Ya lo recomendé al principio de la pandemia, pero por si no leíste entonces y ahora tienes más tiempo: se titula Esta historia sobre Tom Hanks te hará sentir mejor. Y resulta que es verdad, porque el actor, escritor, coleccionista de máquinas de escribir, superviviente del coronavirus y simplemente persona maja es una inspiración. Es del New York Times y está traducido al español aquí.

📖 Poesía. Por ejemplo, la de Joan Margarit, el último premio Cervantes. En la página del autor, hay poemas para leer y escuchar.

📽Una serie. Algo divertido y lleno de color como La maravillosa señora Maisel (en Amazon Prime). O algo histórico, reivindicativo y con buena música, como Mrs. America (en HBO). O algo divertido y absurdo de un mundo más despreocupado, como Parks and Recreation (en Netflix).

🎧 Un podcast. Xrey, sobre la vida y negocios de Juan Carlos I. Hace un repaso con distancia e información sobre las peripecias del rey emérito. Tiene un gran equipo de periodistas detrás, Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Toni Garrido. Está disponible en Spotify.

👉 La entrevista que le ha hecho a Álvaro nuestro jefe de Política, Jose Precedo.

👉 Es el mismo equipo con el que hicimos el podcast Master, sobre la investigación el caso Cifuentes, contado por nuestra queridaRaquel Ejerique. Si no lo escuchaste, estás a tiempo y sigue siendo relevante porque explica bien cómo se hace una buena investigación.Aquí tienes todas las opciones para escucharlo.

🎧 Otro podcast (en inglés). Wind of Change, donde el periodista Patrick Radden Keefe investiga si la CIA escribió o participó en la creación de la canción de los Scorpions que se convirtió en un himno de los nuevos tiempos con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética. Es una delicia cómo lo cuenta y las historias que se encuentra por el camino. Está en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas habituales.

👤Levanta la cabeza. Y deja el móvil (cuando hayas terminado de leer este boletín). Este especial con ilustraciones, gráficos y sonido de Atresmedia recuerda los daños físicos que produce mirar continuamente al móvil. Levanta la cabeza y tu cuello y tus lumbares te lo agradecerán

VUESTRAS PREGUNTAS

Las respuestas que tenemos

Aquí van por capítulos nuestras guías y las de otros medios e instituciones que también pueden ayudarte.

1. La enfermedad y sus síntomas

2. Las medidas de convivencia pública

3. Las ayudas económicas

