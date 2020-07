La Generalitat pide a todos los vecinos de Barcelona y su área metropolitana no salir de casa ante el aumento de contagios

La Generalitat de Catalunya ha pedido a todos los casi cinco millones de vecinos de Barcelona y otros 12 municipios de su área metropolitana no salir de casa salvo para lo imprescindible y que no acudan a sus segundas residencias por el incremento del riesgo de transmisión comunitaria del virus.

Esta petición va dirigida a los habitantes de Barcelona, L'Hospitalet, Viladecans, El Prat de Llobregat, Cornellà, Sant Boi de Llobregat. Esplugues de Llobregat, Montcada i Reixac, Badalona, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs.

En todos estos municipios también se suspende la apertura al público de teatros y cine, la actividad de los gimnasios y los establecimientos de ocio nocturno, como salas de fiesta y discotecas, así como los acontecimientos deportivos en espacios cerrados.

En los bares y restaurantes se limita el aforo en el interior de los establecimientos al 50%. En las terrazas, el aforo tiene que ser el resultante de aplicar una distancia de dos metros entre mesas o grupos de mesas. Siempre que sea posible, se tiene que promover el envío a domicilio o los pedidos para llevar.

"Hacemos un llamamiento a todos los que han relajado las medidas de prevención: si la evolución actual de la pandemia se mantiene pronto tendremos que tomar decisiones más drásticas pronto", ha avisado la consellera de la Presidència y portavoz, Meritxell Budó. "Es la última oportunidad para Barcelona y su área metropolitana", ha agregado.

"Recomendamos a la gente que no se mueva si no es imprescindible", ha abundado la consellera de Salud, Alba Vergés, que ha advertido de que las recomendaciones de este viernes son "el paso previo a tener que hacer un confinamiento total en casa si no bajamos la actividad social". "Hay que dejar de socializar", ha apostillado.

El Govern avanza así en las medidas restrictivas en el área metropolitana de Barcelona, donde vive el 65% de la población de Catalunya. La conurbación barcelonesa tiene altas tasas de densidad de población y movilidad entre municipios que facilitan la propagación del virus.

Según Vergés, la mayoría de los nuevos contagios de Barcelona, donde hay una treintena de brotes, se han producido debido a la vuelta del contacto social y de las reuniones de familias y amigos. "El primer objetivo es no ser muchos y evitar los encuentros sociales", ha insistido la consellera.

El origen desconocido de la chispa que prendió los brotes de L'Hospitalet de Llobregat, y que llevó al Govern a pedir a la población de tres de sus barrios no salir de casa, es una de las principales preocupaciones del departamento de Salut. La conselleria sospecha de un encuentro masivo que habría derivado posteriormente en los brotes pequeños que detectó la semana pasada, y de ahí saltó a la vecina Barcelona.

Tanto la zona metropolitana Sur, a la que pertenece L'Hospitalet, como la región sanitaria de la ciudad de Barcelona han multiplicado sus contagios en una semana. La incidencia del virus en la capital era a fecha 13 de julio de 4,9 casos de media diaria en la última semana por cada 100.000 habitantes, el doble que la semana anterior, aún lejos de L'Hospitalet (12,5), que es el tercer gran municipio de Catalunya en incidencia de coronavirus después de Balaguer (64) y Lleida (59).