Pérez Reverte saca su "furia española" contra "los gringos" por retirar la estatua de Colón

Las consecuencias de la retirada de la estatua de Cristóbal Colón en Los Angeles se están empezando a notar a este lado del Atlántico. Primero, Ciudadanos ha acuciado al Gobierno para que tome cartas en el asunto de la "leyenda negra" que se cierne sobre España en Estados Unidos. Por su parte, desde el Ejecutivo se han mostrado confiados por que las recientes manifestaciones contra el legado español sean "algo aislado y pasajero" y que no sirvan para "fines políticos".

Las reacciones en redes no se han hecho esperar, entre las que destaca la de Arturo Pérez Reverte, quien ha hecho gala de su "furia española". El escritor ha enlazado un vídeo de El príncipe gitano "destrozando un clásico" como In the Guetto en respuesta a la moción estadounidense.

"Pero los gringos nunca podrán con nosotros. Nos revolvemos en un palmo de terreno y pasamos al contraataque", ha afirmado el autor de La reina del sur. "Más vale ser temido que tolerado", ha continuado en un tuit posterior, y ha concluido su aportación con un "con dos cojones".

Pero los gringos nunca podrán con nosotros. Nos revolvemos en un palmo de terreno y pasamos al contraataque. Furia española. Aquí, el principe Gitano, reventándoles un clásico. Dándoles donde mas les duele. Con dos cojones. https://t.co/hUMGyVEflQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 11 de noviembre de 2018

Ciudadanos pide frenar esta "ola de aversión"

Las autoridades de la ciudad de Los Angeles completaron el sábado la retirada del explorador Cristóbal Colón, levantada hace 45 años en el Grand Park del centro de la urbe norteamericana, como parte de una moción aprobada el año pasado que ya ha sustituido el antiguo "Día del Descubrimiento" por "el Día de los Pueblos Indígenas".

"La estatua de Cristóbal Colón reescribe un capítulo manchado de la historia que carga de falso romanticismo la expansión de los imperios europeos y las explotaciones de los recursos naturales y de los seres humanos", según la ex secretaria de Comercio de EEUU y actual miembro de la junta de Gobierno de la ciudad, Hilda Solís, autora de la moción.

Fernando Maura, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha considerado que la gestión de los cónsules "no ha sido suficiente para parar esta ola de aversión al legado de España en Estados Unidos".

Según ha recalcado el diputado de Ciudadanos, el citado concejal subrayó que la retirada de la escultura era un acto de "justicia restauradora" porque el genovés fue "responsable de atrocidades y sus actos contribuyeron al mayor genocidio jamás registrado".

Por todo ello, Maura ha vuelto a pedir cuentas al Gobierno a través de otra batería de preguntas para saber si tenía conocimiento de la campaña para retirar la estatua, qué medidas concretas ha tomado para intentar evitarla, si sabe de campañas similares en otras ciudades de Estados Unidos y qué piensa hacer para que no se retiren más efigies.