Bonet sugiere literatura feminista para una sociedad con un intelecto más sano

El contexto actual sigue narrando su historia en masculino, según la pintora, escritora e ilustradora Paula Bonet, quien ha asegurado que la clave para lograr una sociedad más sana física e intelectualmente es el acercamiento a los libros feministas.

Este tipo de relatos permiten a las mujeres "quererse más" y sentirse una persona "mucho más completa", ha comentado hoy Bonet durante la tertulia que ha compartido con la responsable de Cultura de la agencia EFE, Concha Barrigós.

Aunque la artista ha reconocido haber perdido el miedo a expresarse con libertad, la sociedad todavía no se acostumbra a utilizar el femenino inclusivo y la Real Academia Española (RAE) sigue sin permitir el uso en femenino de determinadas palabras, ha criticado.

"Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión" es el último trabajo de la prolífica creadora, también se trata de su obra más íntima, ya que narra la dolorosa experiencia personal de sufrir en sus propias carnes dos abortos esporádicos.

Un dolor y una culpa que se vieron acrecentados por el entorno que la responsabilizó de estas pérdidas y por una sociedad que tapa a las mujeres tras las "vergüenzas" y "pudores".

"A diario me recordaban que la pérdida de mi hija se debía a que había seguido viajando, trabajando o usando aguarrás y otros químicos a la hora de pintar", ha detallado, y ha admitido que la segunda vez la experiencia le ayudó a gestionar el aborto de un modo más sano.

Paula Bonet habla sin tapujos en este libro de los tabúes que rodean a experiencias femeninas como la suya, la de los vientres de alquiler o la interrupción voluntaria del embarazo, y ha reconocido que comparte su visión para ser "coherente" con sus principios.

De hecho, a pesar de tener cientos de miles de seguidores en las redes sociales, la primera publicación personal que realizó fue a las pocas horas de conocer que el corazón del bebé que llevaba dentro había dejado de latir y lo expresó con naturalidad y con una foto en la que aparecía de perfil.

Bonet ha reclamado que se permita a todas las mujeres vivir su duelo, porque "cuando pares un hijo muerto no buscas discursos consoladores, sólo duelo", ha espetado.

Esta situación le ha abierto los ojos y le ha permitido reflexionar por primera vez sobre el hecho de la maternidad y es que, tal y como ha aclarado, antes de este libro, "luchaba en contra del tiempo" y en ningún momento se había parado a pensar si realmente quería hijos, debido "a una presión social que impone a las mujeres su condición de madres".

Ante la pregunta de la periodista Concha Barrigós sobre cómo ha evolucionado su relación con sus seguidores tras mostrar su lado más personal, Bonet ha asegurado que cuando pinta o escribe procura no tener en cuenta a su público porque, a su juicio, es la única forma de ser "honesta" y de no repetir un patrón que se sabe que funciona, ya que eso "no es arte".

Por último, ha apuntado que el problema está en "la base" y que mientras la prensa siga sexualizando a las mujeres, los hombres utilicen el paternalismo, los piropos sigan siendo una constante y las mujeres no aparezcan en los libros de texto porque el sexo masculino se acerca a su trabajo con prejuicios, "no se podrá avanzar".