Brenda Chapman: La forma de retratar a las mujeres en el cine animado ha cambiado

La directora y guionista Brenda Chapman, primera mujer ganadora del Oscar al mejor largometraje de animación con 'Brave' (2013), cree que ha habido un cambio "en la manera de retratar" a los personajes femeninos en este género.

"Con 'La Bella Durmiente' o 'Blancanieves' teníamos un arquetipo de mujer indefensa", señaló Chapman (Beason, EEUU, 1962) en una entrevista con Efe, en la que dijo sentirse "muy contenta" por haber dado pie, con 'Brave', a "una moda" de heroínas independientes y dueñas de su destino.

"Me sentí muy orgullosa cuando vi 'Vaiana' (2016). Pensé que es una película que quizás no se habría realizado si 'Brave' no hubiera salido antes", añadió Chapman, presente estos días en Marruecos como invitada de honor del Festival Internacional de Cine de Animación de Meknés (FICAM).

La estadounidense trabajó como guionista en algunos de los mayores éxitos de Disney durante la década de los 90 ('La Bella y la Bestia' o 'El Rey León', entre otros títulos), codirigió el segundo largometraje de animación de DreamWorks ('El Príncipe de Egipto', 1998) y posteriormente fichó por Pixar, donde firmó 'Brave' junto a Mark Andrews y Steve Purcell.

El "modelo a seguir" de Chapman en cuanto a la creación de personajes femeninos está en la obra del japonés Hayao Miyazaki, cuyas heroínas "no buscan un príncipe que las salve, sino que viven un viaje de desarrollo personal".

"Siempre me ha impresionado que Miyazaki abogara por ello desde los años ochenta, especialmente en la sociedad japonesa, en la que las mujeres no eran precisamente muy independientes", agregó.

En cuanto a la presencia femenina en el cine animado, Chapman afirmó que "ahora hay más mujeres en la industria y están teniendo más oportunidades", si bien añadió que ella misma, pese a su currículum, ha sufrido "discriminación" por parte de compañeros o jefes varones.

"A mí me ha costado equipararme salarialmente a los hombres con los que trabajaba", lamentó la directora, que no obstante apuntó al creciente interés de las mujeres por la animación como un factor "esperanzador".

"En la escuela a la que fui, CalArts, éramos cinco chicas en una clase de cuarenta personas. Ahora voy a menudo a dar charlas y el 65 o el 70 % del alumnado son mujeres. Sin embargo, los hombres suelen conseguir mejores oportunidades laborales. Incluso dentro de la universidad, hay cierta jerarquía, y el trabajo que se muestra a los estudios es preferentemente el de los alumnos varones", explicó.

Respecto a las conductas de acoso en la industria cinematográfica norteamericana destapadas a raíz del 'caso Weinstein' y denunciadas por el movimiento #MeToo, Chapman celebró que "por fin ha habido gente que ha puesto a Hollywood frente al espejo".

Chapman subrayó que, durante sus ocho años en Disney, donde era "la única mujer" de su departamento, no tuvo "ningún problema" derivado de conductas machistas de sus compañeros, pero añadió: "He trabajado en otros sitios donde no ha sido así".

Por otro lado, la guionista reconoció que, si hiciera 'El Rey León' hoy, "haría a Rafiki (el mono consejero de Mufasa y Simba) una mujer" y escogería "a actores de ascendencia africana para el doblaje".

Actualmente, Chapman trabaja en una película independiente con financiación china que relatará "un cuento folclórico de la dinastía Han", y aseguró que el casting contará mayoritariamente con intérpretes de origen asiático.

"Ya he viajado a China dos veces", dijo la directora, que afirmó haber realizado "una investigación bastante intensiva" y aspira a "honrar la cultura china haciéndola accesible a una audiencia global".

En los últimos años, Chapman ha visto cómo algunas de las películas que ayudó a escribir se han reciclado con versiones en acción real o con animaciones digitales, una tendencia que le resulta "bastante irónica", aunque admitió que "es un honor que los productores piensen que merece la pena mantener con vida esas historias".

El año pasado se estrenó el 'remake' de 'La Bella y la Bestia' protagonizado por Emma Watson y Dan Stevens, que en opinión de Chapman "se hizo bien", aunque incluyó "cosas que no estaban en la película original".

Y sobre la nueva versión de 'El Rey León' que dirigirá Jon Favreau y se estrenará en 2019, Chapman concluyó entre risas: "Será completamente animada por ordenador, simplemente parece real, no es que vayan a sacar leones de verdad... eso es lo que me hace gracia".