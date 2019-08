Colombiana que ganó Masterchef latino publica recetario para embarazadas

La chef colombiana Lauren Arboleda, ganadora del último MasterChef latino, lanzó "Pregnancy from the Heart", un libro de recetas dirigido a mujeres embarazadas, como ella misma, que "quieren seguir disfrutando de la gastronomía, pero de forma saludable".

Durante una entrevista con Efe en Miami, la colombiana explicó que la idea de publicar esta recopilación de platos le llegó hace tres años cuando estaba embarazada de su primer bebé -espera ahora el segundo- y no encontraba mucha información sobre qué comer.

"Era un mundo totalmente desconocido, no pensé que era tan denso y tan extenuante, además no había nada para mamás jóvenes que se quisieran sentir y ver bien", explica Arboleda, de 28 años y residente en Miami.

Para ella, lo más importante era crear un manual al que las mujeres pudieran acudir en cualquier momento durante su proceso de gestación, porque su objetivo es que "puedan disfrutar comiendo o sepan qué preparar cuando tienen náuseas".

"Todo el mundo piensa que la cocina es algo secundario y que no es tan importante, y yo ayudo a las personas a reconectarse con ese amor a la cocina y a sentirnos bien a través de la gastronomía", manifestó.

En este "manual" pensado "para que las mujeres se puedan inspirar" entre fogones se encuentran unas cuarenta recetas de la gastronomía de América Latina.

Así que las lectoras en estado de buena esperanza podrán aprender a hacer un arroz con leche, lentejas o frijoles con arroz y plátanos maduros "sin perder el sabor latino de la abuela o de la mamá".

"Son recetas de inspiración latina, con cosas con las que yo crecí comiendo, las mujeres embarazadas suelen tener antojos y es importante sentirse cerca de la familia con los olores y los sabores de la niñez", agregó Arboleda, quien, además de chef, es experta en nutrición.

Lauren Arboleda asegura que para la cultura colombiana, "como pasa en muchas otras culturas", la cocina "es muy importante" porque, es el punto en torno al cual se reúne la familia.

"En la cocina nos reunimos, compartimos, y de eso me di cuenta cuando aprendía a hacer arepas con mi abuelita o cuando preparaba los desayunos con mi mamá", indicó.

La joven, que espera dar a luz a su segundo hijo en pocas semanas, se convirtió el pasado 14 de agosto en la ganadora de la más reciente edición de MasterChef Latino, un programa de la cadena hispana Telemundo que presentó Gaby Espino.

Al cabo de 13 semanas de intensa competencia culinaria, de los 15 concursantes iniciales solo quedaron Arboleda, el venezolano John Pardo y el mexicano Javier Seañez, y fue ella a quien los jueces Benito Molina, Ennio Carota y Claudia Sandoval le dieron el codiciado título.

Para la final del concurso preparó unos ñoquis de yuca con salsa de chontaduro y unas vieiras con chips de kale, un plato inspirado en Cali (Colombia), su ciudad natal.

En su opinión, la cocina colombiana ha logrado escalar en los últimos años y ya empieza a ser reconocida en muchas partes del mundo, aunque "no es tan famosa como otras".

"La cocina colombiana no alcanza a ser tan famosa como la cocina mexicana, italiana o peruana, pero tenemos una gran variedad de sabores e ingredientes", comenta.

Arboleda llegó al sur de la Florida para estudiar mercadeo en la Universidad de Miami. Su idea era cursar estudios culinarios, pero sus padres le insistieron en que no lo hiciera porque "de eso no podía hacer una carrera".

Pese a eso, fue en Estados Unidos donde confirmó que su verdadera pasión era la cocina.

"Me vi en la obligación de cocinar porque tenía que comer, ahí fue donde empecé a experimentar aún más: cocinaba a mis amigos, nos reuníamos cada semana y todos me decían que lo hacía muy bien y que me salía muy natural", recordaba.

Así que decidió impulsar "Food from the Heart" (comida del corazón), un portal culinario en internet donde comparte recetas y consejos "para llevar una vida más saludable".

"Se trata de una plataforma digital donde publico recetas, videos, blogs sobre recetas y consejos de belleza o sobre cómo criar a los hijos", explica Arboleda, que también da clases y talleres virtuales para enseñar a la gente a preparar platos de una "forma más rápida y sencilla".

La chef colombiana supo que estaba embarazada de su segundo hijo cuando ya estaba metida en los fogones de MasterChef, pero, según dijo a Efe cuando el concurso tan solo llevaba cuatro programas, no sintió ni antojos ni problemas con los olores cuando se enfrentó a las difíciles pruebas del concurso.

Antes de saber que iba a ser la ganadora por sus sabrosos y a la vez saludables platos, Arboleda decía que siempre soñó con abrir "un cafecito" para tener la satisfacción de que otras personas disfrutaran su comida.

Los 100.000 dólares que recibió como premio por el MasterChef Latino pueden ser la llave para cumplir su sueño.

Antoni Belchi