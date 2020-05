La latina Elena Rose presenta su nueva canción, la urbana "Fenomenal"

La artista latina Elena Rose, que está intentando lanzar su carrera en solitario después de haber compuesto temas para Becky G o CNCO, presentó este viernes su nuevo "single", la canción de aire urbano "Fenomenal".

"Como te lo hacía tan fenomenal, sé que te hace falta mi estilo animal, ella pa' ti es muy inocente, yo te gusto más, ya no salgo de tu mente", canta Elena Rose en el estribillo de "Fenomenal".

Este tema trata sobre el empoderamiento de las mujeres y el control de su propia sexualidad, según explicó hoy la artista en un comunicado prensa.

"Fenomenal" ve la luz solo unas pocas semanas después de que la cantante presentara el primer sencillo de su trayectoria en solitario por medio de la reguetonera "Sandunga".

El videoclip de "Fenomenal" lo han dirigido Prince & Jacob y se rodó en los barrios de Boyle Heights y Atwater Village de Los Ángeles (EE.UU.).

En el nuevo clip aparece la cantante montada sobre una bicicleta y recorriendo las calles angelinas y también hay varios fragmentos del vídeo en los que sale ella dentro de una "liquor store".

"'Fenomenal' is out now. Vayan a ver el vídeo y díganme qué tal. ¡Los amo!", escribió hoy la artista en su cuenta oficial de Instagram en un mensaje acompañado por la etiqueta "guerrera de la luz".

"Fenomenal" fue escrita por varios artistas diferentes, entre los que figuran Elena Rose, Patrick Romantik (coautor de "Mayores" de Becky G y Bad Bunny) y Brasa (uno de los compositores de "Sensualidad" para Bad Bunny, J Balvin y Prince Royce).

Dim Crux se encargó de la producción del tema.

Nacida en Miami y criada entre Venezuela y Puerto Rico, Elena Rose, antes de lanzar su andadura en solitario, se abrió camino en la música componiendo temas como "La Ley" para CNCO, "Dollar" para Becky G, "Policía" para Emilia, o "Tattoo" para Rauw Alejandro.