Ferrán Adrià aboga por apoyar al que arriesga y tiene una actitud innovadora

El cocinero Ferrán Adrià ha abogado este miércoles por "apoyar a la gente que arriesga" y respaldar la actitud innovadora, pese a reconocer que "no es algo fácil, ni obligatorio", convencido de que, o se hace así, "o no habrá evoluciones disruptivas".

Adrià ha hecho declaraciones a los periodistas antes de intervenir en Logroño en una jornada sobre innovación y transformación digital para pequeñas y medianas empresas (pymes), organizada por Telefónica Empresas.

Ha aludido a la diferencia entre creación, creatividad e innovación, ya que, para él, "innovar supone introducir un cambio nuevo en una organización y que lo compren".

"Ideas tenemos todos, pero si esa creatividad no se vende", no se alcanza el éxito en un negocio, ha aclarado el fundador del restaurante El Bulli, que cerró en 2011.

A su juicio, la innovación debe estar "acompañada de una buena gestión" y no solo supone adaptar modelos de éxito, que es diferente a copiar, "porque según se adapta un negocio se va aprendiendo, es una parte viva".

El cocinero catalán ha subrayado que "no hay que obsesionarse en la búsqueda de la innovación disruptiva, pero sí hay que fomentarla o el mundo no evoluciona".

En este sentido, ha citado la incidencia del consumo de plástico en el cambio climático, de modo que ha indicado que, en este caso, la innovación supondría investigar para utilizar otros materiales diferentes.

"Hay tantas variables cuando se habla de innovación que, si no se descodifica el genoma, no va a funcionar, y por eso el 50 por ciento de las pymes no duran más de cinco años", una cifra que para él es "un drama".

Por otro lado, se ha referido a la importancia de incorporar el sector digital al negocio, que, en su caso, se ha hecho a través de "elBullistore", la tienda que vende en internet los libros editados por la Fundación El Bulli, cuyo objetivo es divulgar y fomentar la innovación, además de prestigiar y defender el legado de El lBulli en todo el mundo.

"Somos una pyme y vendemos muchos libros", ha recalcado, por lo que, para este chef, el mundo digital ha supuesto "una auténtica revolución".

En relación al éxito internacional de El Bulli, ha detallado que si él lo consiguió, viniendo de "una familia trabajadora y sin haber ido a la universidad", cualquiera podría lograrlo.

"Cómo lo hicimos no fue fácil; por una parte no nos dimos cuenta, pero por otra sí; lo que nosotros hicimos no fue un modelo a seguir, era fruto de la pasión de un equipo que solo trabajaba seis meses al año y el 80 por ciento del personal se renovaba cada temporada, por lo que traía mucha ilusión", ha relatado.

Por ello, a pesar de que el trabajo en el restaurante era "muy exigente", el hecho de saber que "tenía un final" cambiaba la forma de trabajar del equipo.

Además, ha precisado que se invertía el 22 % de la facturación de El Bulli en I+D, lo que era "una locura", pero permitió "ganar a la competencia" en innovación.

Otra clave del éxito de su restaurante fue "la paciencia", ya que ha asegurado que estuvieron catorce años "sin ganar dinero".

Adrià ha destacado también la colaboración interinstitucional, ya que El Bulli fue el primer restaurante que "dialogó" con la ciencia, la universidad, el mundo del arte y del diseño "al máximo nivel".

"Todo el mundo dice que para innovar se necesita un equipo. Es mentira. Los artistas no trabajan normalmente en equipo y, a la hora de crear, el mundo del arte está al máximo nivel", ha reflexionado.

Ha precisado que "nueve de cada diez start-up no funcionan porque sus emprendedores no han comprobado si su idea de negocio ya existía o si funcionaba", por lo que "falta más investigación de mercado y, aún teniéndola, puede fallar".