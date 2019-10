Kendall Jenner y Chiara Ferragni, dos caras de una misma moneda

Que una modelo sea protagonista de una campaña de moda es lo habitual, pero algunas de ellas, como Kendall Jenner, por el hecho de hacer su trabajo, ya convierten las prendas y cada uno de sus gestos en objeto de deseo, como es el caso de su campaña para H&M con diseños de Giambattista Valli.

Lo mismo sucede con Chiara Ferragni, la "influencer" italiana, que tiene documental propio. Ferragni es imagen de infinidad de firmas y también participa como modelo en la misma campaña, luciendo un vestido de cóctel cuajado de flores bordadas en tono rosa empolvado, con escote palabra de honor.

Con un escote vertiginoso, Kendall Jenner se pasea por un jardín, con un diseño de Valli por un laberinto dibujado por setos, con un vestido de fiesta en tul rojo, minifaldero en su corte delantero, pero con una larga cola. El toque rompedor lo imprime el calzado, unas botas de media caña de flores bordadas en negro.

Poco falta, solo hay que esperar hasta el 7 de noviembre, para que H&M disponga en sus tiendas de la colección que Giambattista Valli ha diseñado para la firma sueca, piezas que se agotarán con seguridad en un abrir y cerrar de ojos.

Ya en el mes de mayo, el diseñador italiano realizó una edición limitada de vestidos de fiesta y ahora presenta piezas de noche, cóctel, pero también sudaderas con flores, también para ellos, y trajes de estampado atigrado. Piezas a las que los fotógrafos Mert y Marcus han sacado todo el partido.

Kendall Jenner y Chiara Ferragni son dos caras de la misma moneda, la del estilo inconfundible de Giambattista Valli, transgresor, intenso y lleno de magia que también lucen en la campaña Luka Isaac, Chris Lee o la DJ y productora francesa Clara 3000

JOYAS SOLIDARIAS

La "influencer" María Pombo lleva un año siendo protagonista, además de su propia boda, como imagen de distintas firmas. Ahora es la joven quien se reafirma en el mundo de la creación al colaborar en el diseño de la colección de joyas de la firma parisina Prisma.

La primera colaboración llegó de la mano de collares customizables, piezas que califica como "optimistas" y que componen colgantes de cruces o lágrimas, pendientes y anillos de cristales geométricos.

Un estilo que, según ha manifestado María Pombo, la "representa" también por su carácter solidario, pues el cien por cien de los beneficios de una pieza de la colección, un collar con una circonita en forma de lágrima con una cadena bañada en oro, irán destinados a la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid.

LA NAVIDAD ESTÁ A PUNTO

El sonido de la Navidad ya empieza a aventurarse en los escaparates; dentro de poco nos arrollará su sonido también y con él llegará el "All I Want For Chrismas Is You", la popular canción de Mariah Carey, un tema con el que la artista batió el 24 de diciembre de 2018 el récord de reproducciones en un día en la plataforma Spotify con 11 millones de escuchas.

Concentrados en el brillo de la Navidad, Swarovski desvela su nueva luz para la decoración en su nueva edición anual y lanza su nueva colección para crear una atmósfera elegante y festiva, para la que ha creado noventa facetas de cristal que resplandecen con el efecto del color Blue Aurore Boreale.

Una detalle decorativo que lleva inscrito el título de la canción “All I Want For Christmas Is You” y las iniciales de Mariah Carey con el que los fans podrán adornar el árbol de Navidad.