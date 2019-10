El rapero Pablo Hasel quema la bandera de España en un concierto en Baleares: "Muerte al Estado fascista"

El rapero ha apelado a la libertad de expresión y a Valtònyc durante su actuación del pasado sábado en el Festival de Música Urbana Reivindicativa, celebrado en Mallorca "No podemos tolerar el fascismo. Esta bandera no me representa porque no me representa los intereses de la oligarquía fascista", ha reivindicado el cantante