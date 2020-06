Palop: El PP debería presentarse en Austria y Holanda, defiende sus intereses

La eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop ha afirmado este lunes que el PP debería presentarse a las elecciones en Austria y en Holanda porque, en su opinión, defiende más los intereses de esos países que los de los españoles.

En una entrevista en Televisión Española, Rodríguez Palop ha considerado "muy peligrosa" la retórica de Austria y Holanda de "estigmatizar a los españoles", y ha lamentado que el PP haya apoyado a los llamados países frugales en sus tesis de endurecer las condiciones del Fondo de Recuperación de la UE para la COVID-19.

"Aliarse con un club de nostálgicos de la Troika no creo que favorezca en nada a España", ha afirmado la eurodiputada, quien, además de acusar a Holanda de hacer "dumping fiscal", se ha preguntado qué pasaría si un día los holandeses se viesen en problemas por el cambio climático y hubiera que ayudarles.

"Estos países lo que quieren es que se reduzca el fondo de ayuda, que haya más préstamos que transferencias y que los criterios de reparto no tengan en cuenta el impacto de la pandemia", ha dicho la eurodiputada, que ha reprochado que eurodiputados españoles defiendan posturas como esa.

Ha apuntado además la eurodiputada que las políticas del Gobierno español contra la COVID-19 han sido valoradas por la Comisión Europea o aplaudidas por el Parlamento Europeo, como en el caso del ingreso mínimo, y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado pasos adelante por la cohesión europea.

Con respecto a las posiciones de Unidas Podemos respecto a la Unión Europea, Rodríguez Palop ha dicho que su grupo ha sido siempre "eurocrítico" porque no apoyan determinadas políticas comerciales o los tratados de libre comercio.

Sin embargo, ha dicho: "No hay ninguna posibilidad de vuelta atrás en el proyecto europeo, todos estos neosoberanismos que se están apoyando por la izquierda y fundamentalmente por la extrema derecha no tienen ningún futuro. Hace ya mucho tiempo que el estado nación no tiene la medida de las cosas".

Por otro lado, en referencia a la violencia machista, Rodríguez Palop ha lamentado que estos meses las mujeres "han vivido dos pandemias, la de dentro de casa y la de fuera", y ha acusado al PP de sostener a Vicktor Orbán dentro del grupo popular europeo cuando está al frente de "un gobierno misógino y que persigue los derechos de las personas LGTBI".