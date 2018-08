Plácido Domingo bate un récord sin parangón al encarnar su 150 papel lírico

El tenor español Plácido Domingo bate hoy en Salzburgo (Austria) un récord al meterse en la piel del pescador de perlas Zurga, pues encarna así el 150º personaje lírico de su carrera, algo sin parangón en la historia de los cantantes de ópera.

"Zurga es el rol número 150 que he ensayado, estoy muy feliz", dijo Domingo a la televisión pública ORF al comentar la actuación que tiene prevista esta noche en la versión concertante de la ópera francesa "Los Pescadores de Perlas", de Goerge Bizet, que ofrece el prestigioso Festival de Salzburgo.

En la trama de la obra, Zurga y Nadir, dos pescadores, se enamoran de la misma mujer, pero juran renunciar a ella para mantener su amistad.

"He cantado muchas veces el papel de Nadir en mi juventud, creo que unas cincuenta veces. También he dirigido 'Los pescadores de perlas', el año pasado", recordó Domingo al expresar su satisfacción por su nuevo papel, esta vez de barítono.

Con la orquesta Mozarteumorchester Salzburg bajo la batuta del maestro italiano Riccardo Minasi, el cantante madrileño actúa en el Grosses Festspielhaus junto la cantante rusa Aida Garifullina, el tenor mexicano Javier Camarena (Nadir) y el bajo ruso Stanislav Trofimov (Nourabad).

"¡Nos vemos esta noche para celebrar el 150 debut de mi carrera! Con Aida Garifullina & Javier Camarena", dice en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"A sus 77 años, Domingo es hoy más que nunca un imán para el público, muchos amantes de la música han venido (a Salzburgo) solo para oirlo a él", destacó la ORF.

"Su carisma, su estilo... ¡tan humano!", exclama Barbara Lindner, una admiradora del tenor, al explicar a la emisora lo que más aprecia del famoso cantante, mientras que para Herbert Burggaser, el septuagenario artista "nos da una vez más una lección maestra de cómo es posible cantar fantásticamente en la madurez".

En más de medio siglo de carrera, Domingo ha participado en más de 3.600 presentaciones en todo el mundo, ha grabado más de un centenar de álbumes y ha ganado nueve premios Grammy.

El tenor, que superó un cáncer de colon en 2010 y una embolia pulmonar en 2013, no ha perdido nada de su entusiasmo por el mundo de la ópera y la zarzuela, algo que se refleja no solo en sus actuaciones como actor y director, sino también en su apoyo a jóvenes talentos.

Para ayudarles e impulsar así este arte, Domingo lanzó en 1993 el concurso "Operalia".

"No conozco ningún cantante que tenga tanta energía como Plácido Domingo", aseguró el director de la Ópera de Viena, Dominique Meyer, al inaugurar el año pasado "Tenorissimo", una exposición en honor al 50 aniversario del debut de Domingo en el célebre teatro lírico vienés.

En un inusual resumen estadístico, Meyer destacó que en medio siglo, el tenor español participó en el escenario de Viena como cantante o director en 253 funciones, de ellas 13 estrenos, ante unos 500.000 espectadores y con 85 horas de aplausos.

"He tenido una carrera llena de satisfacciones. Cantar ahora con algunos jóvenes que han sido vencedores de mi concurso, es lo que me da más satisfacción, me emociona mucho", dijo Domingo entonces a Efe.