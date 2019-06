Visión apocalíptica del siglo XVI impulsó conquista de América, dice experto

La evangelización dio a los conquistadores de América la justificación para explotar recursos naturales y humanos, ya que en la visión católica del siglo XVI esta abría a los nativos las puertas del cielo antes del fin del mundo, afirmó este miércoles el historiador mexicano Antonio Rubial.

Al impartir la conferencia "La evangelización como un proceso de conquista", el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que, al igual que la conquista, la evangelización "es un hecho fundacional de nuestro país".

El profesor de la Facultad de Filosofía y Letras refirió que los historiadores del siglo XIX "que habían considerado la conquista como un hecho nefasto, rescataron la evangelización como lo único que había valido la pena", lo que condujo a la disociación de ambos procesos.

Sin embargo, sostuvo, ambos "forman parte del mismo proceso de expansión territorial de la cultura occidental".

De acuerdo con el doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla y en Historia por la UNAM, "los conquistadores consideraban que la evangelización era parte del proceso civilizatorio de la humanidad".

Rubial señaló que en el siglo XVI la idea procedente de la religión era que "se aproxima el fin de los tiempos" y que antes de ello iba a lograrse una unificación global "con un papa angélico y un emperador unificador, bajo cuyo mando todo el mundo iba a ser cristiano".

"Todos los idólatras, asiáticos, africanos y después los americanos, se insertan en un mundo demoniaco, al que el emperador de los últimos días y el papa angélico van a enfrentarse".

El académico expuso que en esa época "todo está inmerso en la idea apocalíptica, y el mundo tiene que ser evangelizado antes del fin del mundo".

"Por esto la única justificación válida para la explotación de los recursos naturales y humanos es la conversión, porque es darles el cielo antes del fin de los tiempos", manifestó.

El propio conquistador español Hernán Cortés, "como hombre católico", se involucró en el proceso evangelizador de lo que hoy es México, dijo.

"No es gratuito que cuando llega a los pueblos quita a los ídolos y pone una cruz o una imagen de la Virgen. Él se considera un misionero, aparte de ser un conquistador. No podemos olvidar estas dos facetas, porque para este mundo católico del siglo XVI no están en contraposición", explicó el experto.

En aquel contexto, "la conquista armada es una cruzada, los cruzados son elegidos de Dios para terminar con las fuerzas demoniacas", concluyó.

La ponencia de Rubial cerró el ciclo "1519. El encuentro de dos mundos" para conmemorar el quinto centenario de la llegada de la flota de Cortés al continente americano, que se llevó a cabo del 20 de marzo al 12 de junio en la UNAM con la participación de destacados especialistas en diversos campos.