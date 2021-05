Amazon sube en Wall Street entre especulación sobre la posible compra de MGM

Nueva York, 18 may (EFE).- El gigante del comercio electrónico Amazon se revalorizaba este martes en Wall Street en medio de especulaciones que apuntan a que está en conversaciones para comprar el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

A las 11.30 en la Bolsa de Nueva York (15.30 GMT), la empresa tecnológica fundada por Jeff Bezos avanzaba un 0,84 % en el índice compuesto Nasdaq, que se mantenía en verde durante una sesión irregular, y se situaba en 3.297,81 dólares por acción.

El movimiento alcista se produce después de que el medio The Information divulgara que Amazon baraja comprar el icónico estudio de Hollywood por entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, citando a una persona cercana a la situación.

No es la primera vez que se especula sobre el asunto, pero el interés de Amazon en expandir sus capacidades en el sector del entretenimiento puede haberse acrecentado de cara a una mayor concentración en el mercado del "streaming".

La posible fusión de WarnerMedia y Discovery, anunciada ayer, podría crear un competidor digno para las líderes de los contenidos en 'streaming', Netflix y Disney, al reunir una de las mayores bibliotecas de propiedad intelectual y un abanico de marcas que incluye HBO y Warner Bros.

Amazon recientemente divulgó que unos 175 millones de clientes utilizaron Prime Video en 2020, mientras que Netflix tiene unos 208 millones de suscriptores, Disney+ sobrepasa los 100 millones y la empresa resultante de WarnerMedia y Discovery podría sumar unos 79 millones.

Por su parte, MGM, que busca comprador desde hace meses, cuenta con un gran archivo de contenidos con 4.000 títulos de cine que se remontan a los años 20 del siglo pasado, incluida la histórica franquicia de James Bond y clásicos como "Gone with the Wind", y 17.000 horas de televisión.