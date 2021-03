Ana Obregón recibe su Premio Yago de Honor y Jordi Évole le dedica el suyo

Madrid, 23 mar (EFE).- Jordi Évole, uno de los ganadores del Premio Yago a los Irreductibles de 2021 que se dio a los documentalistas españoles, dedicó su galardón a la premiada con el Yago de Honor, Ana García Obregón, a la que "este año de abrazos tan escasos, todos hubiéramos querido abrazar".

"Los premios hay que dedicárselos a gente que te gusta, que te sorprende y que te ha acompañado en tu vida incluso aunque ella no lo sepa", dijo el periodista y comunicador, que segundos antes había desvelado que su documental sobre Pau Donés, "Eso que tu me das", no pudo entrar en los Goya porque no cumplía con una de las bases al tener 66 minutos de duración en lugar de los 70 necesarios para competir.

Évole estuvo sentado a la misma mesa que la artista madrileña en la noche de los Yago, que se celebraron por primera vez en el ático del Centro Financiero Génova en Madrid, con todas las medidas de seguridad necesarias en prevención por la pandemia y con un aforo de 40 personas.

Fue la noche de Ana Obregón, radiante con un vestido de lentejuelas negras a juego con la mascarilla, que se prestó con gran sentido del humor a jugar con el conductor de la gala, Luis Fabra, a "dar las campanadas" de los Yago en un reloj de cartón piedra, tres meses después de reaparecer en TVE para dar la bienvenida al año nuevo.

Le entregó la "trompetilla" de los Yago el director Fernando Colomo, con el que trabajó en "La vida alegre" (1987), quien invitó a reflexionar sobre la participación de todos los profesionales del cine en los proyectos ganadores de los Yago (directores, guionistas, coreógrafos....), quienes también merecen ser nombrados.

La actriz, empresaria y presentadora agradeció "este tipo de premios que se dan con tanto cariño" porque le estaban "ayudando mucho" y agregó que "como lo más bonito de un premio es compartirlo, yo voy a compartir y a dedicárselo a mi hijo, porque allá donde esté estará feliz".

Juan Diego Botto recibió por "Los europeos" el Yago "Impepinable", el que reconoce a aquellos que habiendo sido nominados por la Academia finalmente no se hicieron con ningún premio -en su caso, seis veces-.

Botto se lo dedicó a "aquellos que siguen viajando y perdiendo y perdiendo, pero lo siguen intentando por conseguir una vida mejor", y en especial a la pequeña de dos años que falleció tras no sobrevivir a su viaje en patera.

También fue premiada con el Yago al "No nominado" la actriz Laura Gómez-Lacueva, por su trabajo en "Historias lamentables", y el bailarín y coreografo Toni Espinosa con el "No reconocido" por el musical "Explota, explota", que le entregó la protagonista de la película Ingrid García-Jonson y que él dedicó a Sara Martín, su mano derecha y asistente de coreografía, y a los 91 bailarines que participaron en el proyecto.

El Yago a "Los Irreductibles", concedido al documental español, se entregó a una selección de algunos de los mejores trabajos de 2020: "El hombre que diseñó España", que recogieron Miguel Larraya y Andrea Bermejo, "Dear Werner", Pablo Maqueda y Haizea G. Viana, y "Anatomía de un Dandy", Charlie Arnaiz y Alberto Ortega.