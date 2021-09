Broadway sube el telón a lo grande esta semana con el festival "Curtain Up!"

Nueva York, 13 sep (EFE).- Tras más de un año de cierre como consecuencia de la pandemia del coronavirus, Broadway vuelve a la actividad oficialmente esta semana con la celebración del festival "Curtain Up!" (¡Arriba el telón!"), que ofrecerá un total de veintidós eventos en el espacio abierto de Times Square de acceso gratuito.

La veintena de actuaciones en vivo se llevarán a cabo entre el 17 y el 19 de septiembre gracias a la colaboración de la publicación Playbill, la Broadway League -que agrupa a varios teatros y productores-, la Alianza de Times Square, y la compañía de seguros Prudential, según concreta un comunicado publicado este lunes.

Entre los eventos, se destaca el concierto "¡Viva Broadway! When We See Ourselves" este sábado, 18 de septiembre, una celebración de la larga lista de contribuciones del mundo latino e hispano a Broadway, coincidiendo con el comienzo del Mes Nacional de la Herencia Hispana en 2021 en EE.UU., que arranca el 15 de septiembre.

En especial, festejará las figuras de los actores latinos Daphne Rubin-Vega, Robin de Jesús, Bianca Marroquín y Ana Villafañe, además del director y coreógrafo Luis Salgado, la directora y coreógrafa Gabriela García, el guionista Eric Ulloa, el director musical Jaime Lozano y el consultor creativo Sergio Trujillo.

Un día después, el domingo, se celebrará otro concierto de acceso gratuito en el que participarán actores de 18 musicales, como "Alladin", "Chicago", "Diana the Musical" o "The Phantom of the Opera", además de cinco obras de teatro, entre ellas "Harry Potter and the Cursed Child" o "To Kill a Mockingbird".

La vuelta de Broadway "señala el regreso de uno de los mayores contribuyentes económicos creativos de la ciudad y el empleo de su diversa comunidad de talento creativo, para el disfrute continuo de neoyorquinos y turistas por igual", afirmó la representante de la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía de Nueva York, Anne del Castillo.

Broadway, que antes de la pandemia empleaba a unas 97.000 personas y contribuía con cerca de 14.700 millones de dólares cada año a la economía de Nueva York, tuvo que cerrar sus puertas en marzo de 2020, y la reapertura oficial de sus obras de teatro y musicales está prevista a partir de mañana.