BTS ofrece dos conciertos en línea tras suspender su gira "Map of the soul"

Seúl, 10 oct (EFE).- La banda de K-pop BTS ofrece este sábado y el domingo dos actuaciones sin público presencial y retransmitidas en línea para sus seguidores, para interpretar sus últimos temas tras la suspensión de su gira mundial "Map of the soul".

La banda más global de la escena musical surcoreana tenía previsto inicialmente ofrecer estos dos conciertos ante un número reducido de espectadores en Seúl y retransmitirlos en vivo, pero a finales de septiembre su compañía representante, Big Hit Entertainment, decidió llevarlos a cabo sin espectadores debido al repunte de los contagios de COVID-19 en la capital.

Las actuaciones, tituladas "Map of the soul ON:E", serán retransmitidas a las 19.00 hora local surcoreana del sábado (10.00 GMT) y a las 16.00 (7.00) del domingo, para quienes hayan pagado una entrada por el concierto virtual.

Se espera que BTS interprete temas de su último álbum de estudio, "Map of the Soul: 7", publicado el pasado febrero, así como su sencillo "Dynamite" y otros adelantos del nuevo disco que la banda tiene previsto publicar antes de finales de año.

El grupo anunció a comienzos de año una gira global que debía arrancar en abril e incluía 38 conciertos, entre ellos dos citas en Barcelona el 17 y 18 de julio, aunque el tour fue aplazado indefinidamente debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La última actuación en directo y con público presencial de BTS fue la que sirvió como punto final a la gira "Love yourself: Speak yourself" el 29 octubre de 2019 en el estadio olímpico de la capital surcoreana, mientras que el pasado junio la "boy band" ya ofreció el concierto por internet "BANG BANG CON The Live".

Los conciertos en línea tienen lugar la semana antes de que se produzca la esperada oferta pública inicial (OPI) de Big Hit Entertainment, que se cree puede ser la mayor salida a Bolsa de este año en Seúl.

El septeto, compuesto por RM, V, Suga, Jin, Jimin, J-Hope y Jungkook se ha convertido en el primer grupo surcoreano que ha logrado tener un alcance global más allá de los nichos tradicionales del K-Pop, y ha logrado hitos como ser el primer artista que corona la lista estadounidense Billboard sin cantar en inglés.