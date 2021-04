Cercas lamenta que en Cataluña "nos han robado todas las palabras bonitas"

Tomares (Sevilla), 16 abr (EFE).- El Premio Planeta 2019 y Premio Nacional de Narrativa 2010, Javier Cercas, ha asegurado hoy que “en Cataluña nos han robado todas las palabras bonitas, la libertad, la independencia, para darle el sentido contrario”.

Durante su intervención en la XII Feria del Libro de Tomares (Sevilla), en la que ha presentado su última obra, ‘Independencia’ (Tusquets Editores), Cercas ha sostenido que “no es una novela política, para eso están los periodistas. Es una novela que habla de esas élites tóxicas que hay en Cataluña a las que no solo no les basta con tener dinero, sino que también quieren adoctrinar y utilizarlo para sus fines perversos”.

“El único instrumento que tenemos para defendernos de las élites tóxicas es la democracia, la democracia consiste en racionalizar la política, racionalizar los problemas”, ha asegurado.

Ha ironizado también con que "el catalán que no quiere la independencia no tiene corazón, el que la quiere, no tiene cabeza”, sosteniendo que “esto es tóxico, la sentimentalización de la política es tóxica”, y en estos momentos “no hay solución”, pero la situación “tiene un poder demoledor porque es puro chantaje”.

“O quieres la independencia o no tienes corazón”, ha lamentado, en un acto presentado por el periodista Jesús Vigorra, que ha definido a Cercas como “el escritor más reclamado ahora mismo de nuestro país”.

Hoy día, Cercas es uno de los escritores más importantes de la actualidad, y figura mundialmente conocida por su novela Soldados de Salamina (2001), obra que ha sido traducida en más de veinte países y a más de treinta idiomas.