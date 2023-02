El cine español triunfa en Berlín: Oso de Plata para la actriz Sofía Otero de 9 años y premios para Patiño y Paul B. Preciado

Berlín comienza a ser un talismán para el cine español. Hace un año, Carla Simón ganaba allí el histórico Oso de Oro para Alcarràs, pero también fue donde comenzaron su viaje Un año, una noche, de Isaki Lacuesta y Cinco Lobitos. Fue el presagio de lo que estaba por venir, eso que se ha definido como el gran año del cine español. La Berlinale ha vuelto a ser este año la catapulta para lo que promete ser otro curso importante para nuestra industria y la confirmación de que lo de 2022 no fue una casualidad. El anuncio de películas de la sección oficial y de las paralelas ya apuntaba que el cine español tendría gran presencia, pero no se ha quedado en una aparición testimonial, sino que el palmarés ha confirmado el gran momento de nuestro cine.

La sutil mirada a la infancia trans que plantea Estíbaliz Urresola quiere el Oso de Oro en Berlín

En Sección Oficial se presentó 20.000 especies de abejas, la sutil y delicada mirada de Estíbaliz Urresola a la infancia trans y a la identidad a través de tres generaciones de mujeres. La acogida tras el pase de prensa la colocaron como una de las favoritas en el palmarés, y aunque no ha podido repetir el éxito de Alcarràs y no ha logrado el Oso de Oro sí que ha entrado en la selección del jurado gracias al Oso de Plata a la Mejor interpretación para Sofía Otero, la jovencísima protagonista de nueve años que no se podía creer lo que estaba ocurriendo. “Todavía no me lo puedo creer. Esto es muy especial para mí”, dijo sin poder contener las lágrimas y agradecer a todo el equipo técnico y a toda su familia (“A Fernando Otero, el mejor padre del mundo entero”) en el momento más emotivo de la ceremonia. Otero también mencionó en el escenario a la asociación Naizen, Asociación de Familias de Menores Transexuales de Navarra y Euskadi.

El Oso de Oro fue, de forma sorpresiva, para el documental Sur l'adamant, de Nicolas Philibert. Aunque muchos daban por seguro que sería para Past Lives o para Totem, ninguna de ellas estuvo presente en un palmarés que dejó a todos con la boca abierta por su apuesta por el premio más importante. Una película que habla sobre un centro que atiende a pacientes con problemas mentales en París y que conmovió al jurado presidido por Kristen Stewart y donde también se encontraba la española Carla Simón. El segundo premio en importancia, el Oso de Plata, Gran Premio del Jurado, fue para un mítico de la Berlinale, el alemán Christian Petzold, por Afire. El director se acordó en el escenario de Carlos Saura, al que definió como uno de los directores que más le han influido en su vida.

Los otros Osos de Plata, el Premio del Jurado y el de Mejor dirección fueron para el portugués Joao Canijo, por Mal Vivir, y para la leyenda del cine francés Philippe Garrel por Le grand chariot. El palmarés se cerró con el premio a la mejor interpretación de reparto para Thea Ehre, por Till the End of the Night y el Oso de Plata al Mejor guion para Angela Schanelec, por Music.

Más premios para el cine español

No fue el único premio ganado por el debut en el largometraje de ficción de Urresola, que en los galardones no oficiales se hizo con el que entrega el gremio de exhibidores alemanes a la mejor película de la sección oficial y el de los lectores del periódico berlinés The Berliner Morgenpost. Además, 20.000 especies de abejas ha sido una de las películas que mejor ha tenido en el importante mercado de la industria que se desarrolla a la vez que el festival y ha sido vendida a muchos territorios tras las buenas críticas y el buen boca a boca.

El premio para el filme de Urresola no fue el único para el cine español. Samsara, la propuesta radical para ver con los ojos cerrados de Lois Patiño, conquistó a la crítica y también al jurado de Encounters, sección donde se presenta el cine más autoral y arriesgado. Ganó el Premio Especial del jurado. Patiño confirma su condición como uno de los autores importantes del cine español haciendo un cine que se aleja de lo industrial, que busca nuevas formas de expresión y que se aleja de las narrativas clásicas. Aquí lo hace con la historia de una reencarnación que se presenta como experiencia física y emocional para el espectador, que tendrá que experimentar lo mismo que el espíritu que viaja de un cuerpo a otro en su hermosa película.

Un premio que, además fue ex aequo con otro director español, Paul B. Preciado aunque con una producción francesa. El filósofo burgalés fue uno de los triunfadores del palmarés al lograr tres galardones con Orlando, ma biographie politique, su debut en el cine. No solo se llevó el Premio del Jurado de Encounters, sino también una mención especial en la categoría de Mejor documental y el Teddy Award, que reconoce a las mejores obras LGTB.

“Este no es el sitio donde suelo estar. Soy un escritor no binario y no suelo estar en el mundo del cine, y es mi primera película. Estoy contento y honrado, gracias a mis productores y a las 25 personas trans y no binarias de la película que estuvieron en esta aventura y a Virginia Woolf por escribir mi biografía en 1928, ese es el poder de la ficción encontrar tu historia tan bien escrita antes de haber nacido”, dijo Preciado que realiza una revisión a la obra de Woolf para hablar de las personas trans y no binarias en la actualidad. Un ensayo político y libre que destruye géneros y que da voz a diferentes visiones del colectivo trans para atender lo que sufren y sienten.