El documental sobre C. Tangana, ‘Esta ambición desmedida’, desvela su tráiler y póster en elDiario.es

El 5 de marzo de 2022, C. Tangana salía al escenario del WiZink Center delante de 15.000 personas en el concierto más importante de su vida. Ya había girado por varias ciudades españolas, pero lo de Madrid era la culminación de un proyecto de más de cuatro años, los que abarcan desde los primeros bocetos de su disco El Madrileño hasta la puesta de largo ante sus fans.

Un álbum que fue un éxito absoluto de crítica y público y que podía haber apostado por una gira de conciertos sencilla, con Pucho (como llaman sus amigos a C. Tangana) como centro absoluto del espectáculo. Pero en la cabeza de Tangana y su equipo creativo siempre hay que apostar por algo más, por un ‘más difícil todavía’. Quizás por eso -y por supuesto por la canción- el documental sobre estos cuatro años que se presentará en el próximo festival de cine de San Sebastián -donde se verá en el velódromo delante de 3.000 espectadores- antes de llegar a las salas de cine el 26 de octubre -de la mano de Avalon- se llame Esta ambición desmedida.

Un trabajo dirigido por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, equipo cercano al artista, y del que elDiario.es te ofrece en exclusiva su tráiler y su póster. Sus responsables describen el trabajo como “una tragedia en tres actos” en vez de un documental, y es que el filme contará los reveses de la ambiciosa gira planteada y la dificultad de materializar las ideas del equipo.

Un viaje que sigue al artista durante más de cuatro años. Desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show, la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica. Un Original Movistar Plus+, producido por Little Spain y de cuya distribución comercial se encarga Sony Music Premium Content. Little Spain es la empresa que fue creada en 2020 por el propio C. Tangana junto a Santos Bacana, Cris Trenas y María Rubio y que se consolidó para hacer la producción de todos los videoclips de El Madrileño.

El proyecto es el resultado de un recorrido muy largo en el que el equipo se ha introducido en la vida del protagonista desde un punto de intimidad privilegiado, difuminando la línea entre lo real y lo representado, el personaje y la persona, los creadores y la obra. Un filme que plantea luces hacia el artista y también alguna nueva incógnita. Su equipo de confianza, y hasta su madre, serán algunas de las personas que intentará mostrar qué hay detrás de la máscara del artista.