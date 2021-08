Los Emmy reducirán su aforo y volverán a una gala en formato de pandemia

Los Ángeles (EE.UU.), 10 ago (EFE).- Los Emmy, los premios más importantes de la televisión estadounidense, han cambiado de planes y celebrarán una gala más restringida por el aumento de casos por contagio de covid-19 y la expansión de la variante delta.

La Academia de la Televisión de EE.UU. organizará una ceremonia en exteriores, a la que solo podrán asistir cuatro representantes de cada equipo nominado y apenas habrá prensa acreditada, todo lo contrario al formato original con el que Hollywood pensaba dar la bienvenida a la normalidad.

“Tras las conversaciones con expertos en salud y seguridad del condado de Los Ángeles, la Academia ha llegado a la conclusión de que debemos limitar aún más el número de nominados que asistirán", informó la organización en un comunicado.

A mediados de julio, cuando se anunciaron las nominaciones, el número de nuevos casos diarios de coronavirus en Los Ángeles apenas superaba el millar. Un mes después, la media diaria se sitúa en torno a 4.000 y continúa creciendo.

Lo mismo sucede en EE.UU., que registra una media de más de 100.000 positivos diarios, lejos de los 20.000 que detectaba hace un mes.

El rápido crecimiento de casos y el ritmo lento de vacunación han paralizado la reapertura de EE.UU., donde las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco han vuelto a imponer el uso de la mascarilla en interiores y restringir las reuniones sociales.

Respecto a los premios, "The Crown" y "The Mandalorian" dominaron con 24 candidaturas por cabeza las nominaciones para la 73 edición de los Emmy.

Por detrás se situó la producción de Marvel "WandaVision", que obtuvo 23 candidaturas.

"The Boys", "Bridgerton", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Pose" y "This is Us" serán las candidatas al premio a la mejor serie dramática.

Por su parte, el reconocimiento a la mejor comedia se decidirá entre "Black-ish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "The Kominsky Method", "Pen15" y "Ted Lasso".

El Emmy a mejor serie limitada se lo disputarán "WandaVision", "Mare of Easttown", "I May Destroy You", "The Queen's Gambit" y "The Underground Railroad".