"Me quitan el sueño" la escasez y la pobreza de Cuba, dice Yotuel de Orishas

Yotuel, cantante del grupo cubano Orishas y ganador de dos premios Grammy Latino, reveló hoy a Efe que escribió el último sencillo, "Insomnio", al recibir imágenes de las dificultades que atraviesa la isla y que le quitan el sueño.

"Dígame si dormir le queda fácil, dígame si despertar no es la salida", canta el grupo cubano Orishas en "Insomnio", tema lanzado el mes pasado y compuesto por Yotuel.

En entrevista con Efe, antes de actuar hoy en el festival "Noches del Botánico" en Madrid, Yotuel también citó como factores que le quitan el sueño, la crisis humanitaria de Venezuela, la política de Puerto Rico, la situación que viven los migrantes en la frontera con Estados Unidos y las medidas del presidente estadounidense Donald Trump.

"Hice la canción pensando en una foto que me mandaron de una bronca, de gente que estaba con mucha hambre, por comprarse un pedazo de pollo. Y ahí me salió la melodía", detalló Yotuel, cantautor del grupo de hip hop.

La imagen de Cuba como una nación que "se detuvo en el tiempo" también sirvió de inspiración para que compusiera otra canción, "Donde nací", que es parte del último disco de estudio del grupo, "Gourmet", lanzado el año pasado, tras diez años de descanso.

"Esta canción que yo compuse habla de lo que es Cuba. Cuba se paró en tiempo. Tú vas a Cuba y ves una isla detenida en el pasado. Y a veces pienso si eso es bueno o malo", señaló el músico, que actualmente vive entre Madrid y Miami.

El artista reafirmó que "más que el mundo se abra a Cuba, es más necesario que Cuba se abra al mundo", como un movimiento que surja desde dentro y que permita a los habitantes de la isla, sin necesidad de inversión internacional, emprender negocios, como hoteles, restaurantes y canales de televisión.

"Eso debería hacer Cuba: que se abra con los cubanos. No esperar a que venga un extranjero y que te dé la mano. No. Si hay muchos cubanos en Cuba que están dispuestos a hacer su negocio a gran escala", defendió.

También criticó las políticas restrictivas de Trump, quien ha frenado la apertura de Estados Unidos con Cuba, lo que le da una excusa al Gobierno cubano para mantener las restricciones a las libertades al argumentar que existe "un enemigo externo que acecha".

"Mientras siga Trump haciendo lo que hace con Cuba, lo único que va a joder es al pueblo cubano, que es el que realmente está pasando trabajo. La cúpula no está teniendo problemas, pero el pueblo sí", denunció.

Al hablar de música, explicó que el nombre del último disco, "Gourmet", es una metáfora del "tiempo y dedicación" al arte, y no de "caro" o "elitista", y aclaró que no es la intención del grupo criticar cuál música es buena y mala, es decir "fast food", en el panorama actual de América Latina.

"A mí no me gusta discriminar a nadie por opinión. Yo siempre dejo que la gente opine. Yo solamente hablo por mí. No me gusta señalar con el dedo a nadie porque no soy Dios para juzgar lo que la gente hace", explicó.

Sin embargo, aunque se presenta como "fiel fanático de la música cubana", Yotuel tachó de "bazofia" y "muy mala" la música que se produce hoy día en su país, lo que es un reflejo de la cerrazón y la precariedad que padece la isla.

"¿Qué está pasando (con la música cubana)? Lo que está pasando en Cuba. Ese mismo deterioro que hay en la música es el mismo deterioro que hay en la juventud, el mismo deterioro que hay en la sociedad. La música es un ejemplo de la sociedad", precisó.

Adelantó que, para el próximo año, el grupo prepara un nuevo disco titulado "Caribe Sound System", y para agosto grabará un videoclip con el cantante brasileño Projota, además de una futura colaboración, todavía sin fecha, con la cantante española Rozalén.

Por Luís Lima y Pedro Pablo Cortés