Los escoceses Primal Scream recalan en Barcelona y Pamplona en gira europea

El grupo escocés Primal Scream recalará en Barcelona y en Pamplona los próximos días 4 y 7 de noviembre, respectivamente, en el marco de su gira europea de lanzamiento de su álbum recopilatorio, "Maximun Rock 'n' Roll-The Singles".

El grupo, que inició su andadura en Escocia en la década de los 80, actuará en la Sala Razzmatazz de Barcelona y en la Sala Zentral de Pamplona, según han informado los organizadores de la gira, Last Tour.

La gira empezó en noviembre en el O2 de Londres y, entre los temas que incluye destacan canciones como "Movin' On Up", "Loaded", "Rocks" y "Kill All Hippies", entre otras.