Heras-Casado y Marina Heredia revivirán "El Amor Brujo" con fines solidarios

Madrid, 26 may (EFE).- El director de orquesta Pablo Heras-Casado y la cantaora Marina Heredia revivirán su romance con "El Amor Brujo" de Manuel de Falla en la séptima edición del concierto benéfico "Acordes con solidaridad" que se celebrará el próximo 15 de junio en el Teatro Real.

"Cada vez que presentamos este concierto es de los momentos más gratificantes del año para mí", ha destacado el granadino al inicio del encuentro con la prensa celebrado hoy en Madrid y auspiciado por la ONG Ayuda en Acción, que cumple 40 años de trabajo social.

Como impulsor de la iniciativa, Heras-Casado ha dicho que el programa de esta ocasión se le ocurrió "como una suerte de diálogo con la primera edición", cuando contaron como solista con la presencia del veterano pianista Joaquín Achúcarro.

"Pensé que no había mejor artista para este año que Marina Heredia cantando 'El Amor Brujo', ha explicado sobre una relación que viene de lejos tanto con la obra como con la cantaora, paisana suya, recorriendo "medio mundo" para mostrarla.

Heredia se ha mostrado "muy contenta" no solo por poder estar en este proyecto. "Siempre he pensado que las personas debemos aportar lo mejor que tenemos y en mi caso es el cante. Para mí no es esfuerzo subirme a un escenario si así ayudo a este tipo de proyectos", ha dicho.

Además, ha resaltado hacerlo "en el marco incomparable" del Teatro Real. "Tengo la suerte de estar como flamenca, siendo un espacio donde al flamenco le costó entrar, pero donde debe estar, a la altura de cualquier otra disciplina", ha proclamado.

Que suene la obra más célebre de Falla no es azaroso. "Este concierto es una puerta abierta del Real a mucha gente que se acerca con un impulso solidario y que igual es la primera vez que viene a escuchar música tocada por una orquesta", ha explicado Heras-Casado.

El granadino ha querido darle "un color diferente" y por ello, como contexto, en el repertorio sonarán otras dos obras emparentadas con esta en la relación de las vanguardias con el folclore: "Pavana para una infanta difunta" de Maurice Ravel y "Pelléas et Mélisandre" de Gabriel Fauré.

La recaudación íntegra irá destinada íntegramente a apoyar el trabajo que Ayuda en Acción desarrolla en España, especialmente más necesario ahora que nunca, cuando la pandemia ha provocado "que la brecha de desigualdad sea mayor", han avisado sus responsables. De hecho, según sus datos, 1 de cada 3 niños y niñas en España han visto agravada su situación.

El concierto, como todos los que tienen lugar en el coliseo operístico madrileño, tendrá lugar en condiciones de seguridad. Por ello, esta vez no se podrá contar con el proyecto del coro infantil y el aforo se ha reducido al 69 por ciento, para garantizar la distancia entre butacas.

Las entradas ya se pueden adquirir a partir de 10 euros a través de la web oficial del Teatro Real, así como en el teléfono 9000 24 48 48 y en las taquillas del teatro. También se ha habilitado una "fila 0" para donativos en el número ES50 2100 5731 7702 0037 2187.

"Que no quepa un euro más en la fila 0", ha pedido Heredia.