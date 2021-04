“Los hombres de Paco” quieren volver para quedarse

Madrid, 30 abr (EFE).- No quieren que su vuelta sea pasajera sino que pretenden volver para siempre. Así, coincidentes y convencidos, se han mostrado este viernes los actores y creadores de “Los hombres de Paco”, la mítica serie de Antena 3 que volverá próximamente a la pequeña pantalla diez años después de su final.

“Pretendemos seducir al espectador antiguo y al nuevo. Espero que “Los hombres de Paco” hayan vuelto para quedarse”, ha contado en una rueda de prensa el responsable de guion y productor ejecutivo Marc Cistaré, que ya fue guionista y coproductor ejecutivo en la anterior etapa.

"Los Pacos" vuelven “como les recordamos, como en su etapa de plenitud” y vienen "para emocionarnos con ellos, para sufrir con ellos, para enamorarnos con ellos… y sobre todo para reír con ellos”, ha añadido Cistaré. Regresan “con esa misma alquimia, esa mezcla de estilos” que hicieron de la serie un mito.

La serie vuelve con los mismos actores de antaño encabezados por Paco Tous (Paco Miranda), Pepón Nieto (Mariano Moreno), Carlos Santos (José Luis Povedilla) y Neus Sanz (Rita Peláez), y con las incorporaciones de Amaia Sagasti, Juan Grandinetti y Amparo Larrañaga, que vuelve a la televisión trece años después de su último papel para interpretar a la coronel Dolores Urbizu, "una mujer rara, de carácter complicado y con un humor especial", ha contado la actriz en el evento.

También estarán en la serie otros actores de antaño como Adriana Ozores, Hugo Silva, Michelle Jenner, Juan Diego y Mario Casas. “Ha sido una maravilla no encontrar ningún no”, ha contado Cistaré, quien ha explicado que no hay ningún cameo, sino que todos tienen relevancia en la serie y “se han enfangado”.

“Lo hemos hecho con muchas ganas, con mucho amor por nuestro trabajo. Siento un poco de vértigo de no defraudar”, ha contado Paco Tous, quien ha explicado que pese a que todos están “mas maduros y mas graciosos” él sigue siendo el mismo intento de "buen hombre, buen policía, buen padre y esposo" al que siempre “todo le sale mal”.

Poder volver diez años después, ha contado Pepón Nieto, “pasa muy pocas veces” y “es muy enriquecedor para un actor que puedas redescubrir al personaje” de Mariano, que tanto le ha dado. “Estamos tan felices que haríamos las temporadas que el público quiera”, ha asegurado.

“Vamos a ser eternos” ha insistido por su parte Neus Sanz, quien ha calificado como un sueño poder volver diez años después. Con "dos divorcios y dos hijos” a sus espaldas, Rita vuelve “más mujer y más empoderada” pero sigue perdiendo la cabeza con su compañero Povedilla (Carlos Santos).

“Siempre lo digo pero Povedilla es el personaje al que más quiero, el que más me ha enseñado", ha apuntado Santos, quien siente que volver “es un regalo que nos ha hecho la profesión". "Esto no pasa y no pasa con algo que los cuatro queremos tanto”, ha añadido.

Según han explicado desde Atresmedia, el regreso está compuesto de dos series de ocho capítulos cada una. Se emitirán primero a un ritmo semanal en la plataforma de pago del grupo Atresplayer Premium y tiempo después pasarán a la televisión abierta de Antena 3.

Sin embargo, para señalar el regreso y darle un aperitivo a los nostálgicos, el primer capítulo se emitirá de manera simultánea en abierto y en la plataforma.

Creada en su origen por Daniel Écija y Álex Pina, Antena 3 estrenó "Los hombres de Paco" en octubre de 2005 y la serie se prolongó durante nueve temporadas, con 117 capítulos.

Pese a que la serie vuelve con la misma esencia de antaño, ha contado Cistaré, “la serie vuelve sexy”, ya que “teníamos que volver actuales y desafiantes y creo que lo hemos conseguido”.

Entre los nuevos "líos paqueros", ha avanzado Cistaré, estará un capítulo protagonizado por la momia de Franco, otro por la figura de la Reina Letizia y otro que tratará sobre la independencia de Cataluña.