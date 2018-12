La ilustradora Ana Penyas pinta la semana que viene un mural en el IVAM

La ilustradora Ana Penyas, Premio Nacional de Cómic 2018, pintará la semana que viene un mural en la cafetería del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), una obra que incluirá críticas al turismo y pretende dar una visión de la huerta "alejada de la imagen bucólica que se intenta proyectar".

"A ver qué sale, porque la última vez que hice un mural tenía 23 años y no tenía nada que ver con lo que hago ahora", ha explicado a EFE Penyas (Valencia, 1987), quien ha precisado que contará con la ayuda de su amiga y artista, Anaïs Florin.

La ilustradora valenciana ha confesado que tiene ganas de acometer este proyecto, que le encargaron muy poco antes de que el Ministerio de Cultura le concediera, a mediados de octubre, el Premio Nacional de Cómic 2018, que le convirtió en la primera mujer en recibir este galardón gracias a su obra "Estamos todas bien".

"Dije que sí porque me apetecía, la parte de mural era algo que tenía pendiente, y obviamente una propuesta del IVAM me parecía guay", señala la creadora, quien precisa que todavía no ha puesto título a la obra, aunque "es una especie de paisaje un poco fallero".

Según ha detallado, el mural "habla un poco de esta parte de la huerta que toca con la ciudad, esa periferia", y hace "una especie de crítica de ese paisaje", alejándose de "la imagen bucólica que se intenta proyectar", con mucha crítica al turismo.