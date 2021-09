Iván Duque renuncia a su debut literario en Madrid: "Se le ha puesto una alfombra roja de sangre"

Iván Duque dejó a muchos escritores colombianos fuera de la Feria del Libro de Madrid. Después de una semana de protestas, son ellos los que le han expulsado de las casetas. No de manera literal, puesto que Colombia es el país invitado a la 80 edición de la Feria y el presidente colombiano era uno de los grandes nombres del cartel. También en el apartado de autores, puesto que Duque iba a aprovechar su paso por Madrid para presentar un libro sobre Economía Naranja y una autobiografía. Ayer miércoles algunos medios informaron de la cancelación de su acto literario tras varias jornadas seguidas de manifestaciones. En principio la visita sigue en pie, pero la organización no ha dado a conocer los detalles ni el horario.

Hace una semana el asunto saltaba a los medios por culpa de unos olvidos flagrantes en la lista de invitados que la Embajada de Colombia remitió a la Feria del Libro. Ni Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina, Héctor Abad Faciolince o Fernando Vallejo estarían en una edición cuyo lema es “Colombia diversa y vital”. No tan diversa. Las firmas que faltan son todas contrarias al gobierno de Iván Duque. Fue entonces cuando el embajador colombiano en España, Luis Guillermo Plata, justificó que su selección se basaba en autores “neutrales” y que el criterio de calidad estaba por encima de cualquier ideología. Unas declaraciones que no ayudaron a calmar los ánimos y empujaron las protestas durante todo el fin de semana. Ahora, Duque ha cancelado su foro literario previsto para los días 16 y 17 de septiembre.

“No sabemos nada, aunque sí oímos que cancelaba la presentación del libro”, reconoce Blas Garzón, encargado de la librería Traficantes de Sueños, una de las firmantes del manifiesto en contra de la presencia de Iván Duque en la Feria del Libro de Madrid. “La literatura neutral no existe”, dice en referencia a las palabras del embajador. “Se ha tendido una alfombra roja de sangre a uno de los responsables políticos de la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia”, interpreta el librero.

28 librerías protestan por la presencia de Iván Duque en la @FLMadrid #Colombia https://t.co/KxTTGX0sde — Traficantes de Sueños (@traficantes2010) September 16, 2021

Junto a Traficantes de Sueños, otras librerías madrileñas, como Contrabandos y Enclave de libros, y estatales se han unido en apoyo a los autores colombianos que han sido relegados de la muestra. Son "víctimas de gobiernos como el del presidente Iván Duque, heredero de la peor tradición uribista, la de los falsos positivos, los cuerpos mutilados, el narcotráfico, el extractivismo, las matanzas paramilitares”, escriben en el comunicado. Por eso, la presencia del presidente colombiano “en nuestra Feria” es “un lavado de cara que no podemos pasar por alto”, dicen.

Sobre la cancelación a última hora del coloquio con Iván Duque, Garzón no duda de que guarda relación con el extendido rechazo y el apoyo que muchos profesionales del sector han brindado a sus colegas colombianos. “Es un abrazo transoceánico y una forma de alzar la voz contra la represión y la violación del acuerdo de paz”, opina. "La situación actual de derechos humanos en Colombia es alarmante y desalentadora. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, más de 900 líderes sociales han sido asesinados en todo el país; y cerca de 1.200 excombatientes que dejaron las armas, porque creyeron en la palabra del Estado que les prometió una digna reincorporación a la sociedad, también han sido asesinados”, cuenta la plataforma UIPA, formada por escritores colombianos y residentes en Europa, sobre todo en España.

Sico Pérez, portavoz de UIPA, explicaba a elDiario.es que no considera que "los escritores que están invitados sean afines al Gobierno", pero sí que "hay intereses políticos para no invitar a otros. Utilizan la Feria del Libro como una pantalla para lavarse la cara y no enseñar a Europa y a España en particular lo que está pasando allí”. Bajo el lema Realismo Trágico, la UIPA ha lanzado una campaña en redes y varias acciones callejeras para criticar las decisiones institucionales de España y su beneplácito a Duque.

Sin firma, pero con medallas

Aunque la presentación del libro no se vaya a realizar y la visita al Retiro esté todavía en el aire, a Iván Duque no le faltan condecoraciones en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes darle la Gran Cruz Isabel la Católica, uno de las máximos reconocimientos que otorga el Estado español. También forman parte de la orden los dos predecesores de Duque en Colombia, Juan Manuel Santos (en 2015) y Álvaro Uribe (en 2005).

A su llegada al país, Duque se reunirá primero en el Palacio de la Zarzuela con Felipe VI, gran maestre de la orden que le otorga la Gran Cruz. Después, lo hará con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa y, por último, acudirá a un evento presentado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, pues el PP mantiene fuertes lazos con la derecha colombiana desde la época de Aznar.

“La gran mayoría de los reconocimientos y las medallas chorrean sangre. Los acuerdos que hay entre los países de UE y América Latina siempre han estado más alla del cumplimiento de la paz y los DD.HH. Es un símbolo económico que garantiza las inversiones españolas en Colombia”, expresa Blas Garzón, de la librería Traficantes de Sueños.

Desde su llegada a la presidencia de Colombia en 2018, la popularidad de Iván Duque ha descendido hasta el 26%. El presidente se opuso al acuerdo de paz de 2016 promovido por el expresidente Santos antes de alzarse con el poder. Tras esto, varias organizaciones internacionales han denunciado “la grave crisis de derechos humanos en el país” llegando a dirigirse directamente a Duque. “Hemos documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y múltiples violaciones de Derechos Humanos y crímenes de derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la violencia sexual”, escribió la secretaria general de Amnistía Internacional. También la ONU y la Organización de Estados Americanos han condenado los casos de “tortura y asesinatos cometidos por las fuerzas del orden”.