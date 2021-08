Javier Ruibal: La gente piensa que los discos o los trae la cigüeña o Spotify

Pamplona, 26 ago (EFE).- Para el cantautor Javier Ruibal es muy complicado competir contra las descargas gratuitas, pues “ahora la gente piensa que los discos o los trae la cigüeña o Spotify y no es así”, ha señalado en una entrevista con Efe poniendo en valor todo el trabajo que hay detrás y defendiendo que el formato físico supone un apoyo manifiesto del publico al artista.

Ruibal visita este viernes el Flamenco on Fire para presentar en el teatro Gayarre de Pamplona su último trabajo, ‘Ruibal’, un disco con 13 canciones compuestas durante el confinamiento obligado a causa de la covid 19.

P: ¿Ya tenía la idea de este disco en la cabeza o llegó como consecuencia del encierro?

R: Ha habido tiempo para estar concentrado y por eso lo he hecho. Yo tenía 4 o 5 versos de 2 canciones pero todo lo demás ha surgido ahí. De hecho algunas de las canciones, sin ser relatos del confinamiento, tocan puntualmente la situación. También me decidí a escribir un relato por cada canción, que era algo que siempre estaba en mi mente pero nunca había hecho.

P: ¿Quizás fue una terapia contra todo lo que estaba pasando?

R: Sí, indudablemente. Yo estaba solo y me sentí muy acompañado porque estaba muy concentrado en ello. Además me sirvió como autoestímulo en el sentido de que yo nunca he trabajado así, tan seguido y concentrado, sino que he ido escribiendo canciones y cuando ya tenía una colección para poder sacar un disco decente me iba al estudio a grabar. En esta ocasión ha sido una tras otra y ha sido estimulante, me he dado cuenta de que tengo capacidad para hacerlo y que es una cuestión de esfuerzo y concentración.

P: Cada vez más los músicos se esfuerzan en acompañar sus discos físicos de formatos únicos, ¿se están viendo obligados a ofrecer este valor extra para competir con las descargas?

R: A mi lo de las descargas siempre me ha parecido que es una dejación legal, esto es campo abierto en el que cada uno puede hacer lo que le de la gana. Antes al comprar un disco manifestabas tu apoyo a los artistas y dabas continuidad a su carrera pero eso se ha terminado. Ahora la gente piensa que los discos los trae la cigüeña o Spotify y no es así, los discos se componen, se arreglan, se graban, se paga a todo el personal y en mi caso cada disco financia al siguiente. Haber escrito un relato por cada canción es también una declaración de intenciones, estamos intentando hacer una labor artística cultural que rinda pleitesía al arte.

P: ¿Y cree que está funcionando, el público está volviendo a valorar el formato físico?

R: En mi caso está funcionando en el sentido de que mi gente es buscadora de cosas que paladear. Hago música para buscadores de deleites, no para el público que busca un mero entretenimiento circunstancial que le acompañe cuando va en el coche.

P: ¿Qué valor le da a la melodía y a la letra de una canción?

R: Yo siempre he intentado resolver bien la papeleta en el sentido de que si alguien viene a escuchar música oiga algo bien conseguido. Para los que vienen a escuchar reflexiones que forma parte del pensamiento colectivo intento estar lo más cerca de la buena tradición poética española.

P: ¿Conseguir un Goya ha supuesto un impulso para su carrera o en el mundo de la música es un premio que no se valora tanto?

R: Yo lo valoro muchísimo, crecí en todos los aspectos gracias al cine y me honra muchísimo que me hayan dado ese premio. Quizás en el gremio de la música no se valora tanto, pero a nivel mediático hay una atención especial con este disco, en el que va incluida mi versión de la canción del Goya.

P: ¿Está más estable ahora la situación?

R: Estamos nadando y guardando la ropa. Nos toca vivir con menos remuneración, más inseguridad, con la posibilidad de que nos suspendan o aplacen conciertos constantemente y hemos incorporado eso como una cosa ineludible. Creo que poco a poco iremos hacia más y mejor.

Por Leticia de las Heras