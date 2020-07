Miguel Molina debuta como director dando una visión "especial" del alzhéimer

Madrid, 13 jul (EFE).- Treinta y nueve años después de su debut como actor, Miguel Molina, se ha lanzado a la dirección con "Un tiempo precioso", un largometraje en el que ha querido contar de manera "diferente y especial" lo que supone una enfermedad como el alzhéimer.

Ha sido un reto "difícil", ya no solo por hablar de la enfermedad, si no por todos los matices que esta encierra, señala a EFE el actor, director, productor y guionista de esta película independiente que llega este viernes a las salas de cine.

"Dentro de la dureza de la enfermedad es una película esperanzadora", asegura Molina, quien explica que la idea de realizar este proyecto -que ha sido un "auténtico quebradero de cabeza" debido al largo tiempo de rodaje que les ha llevado- surge tras enterarse un día que su tío padecía alzhéimer, una enfermedad que afecta a entre 30 y 35 millones de personas en el mundo, según datos de la OMS.

"El guion de la película me salió del corazón. Un día, al llegar a mi casa, me encontré a mi tío en el portal, totalmente desubicado, no sabía si vivía ahí. Ver eso en un familiar cercano y más alguien a quien adoro me impactó mucho, tanto que en mi cabeza empezó a germinar la idea de llevar esta enfermedad al cine. Además, es una manera bonita de empatizar con los familiares que tienen casos iguales", argumenta.

Y de esta manera es como surge "Un tiempo perfecto", una cinta que cuenta la historia de un actor, Miguel (Molina), sin apenas relación con su familia pero que, al recibir el diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa, comienza a retomar el contacto con los suyos y a disfrutar con ellos más de lo que lo ha hecho nunca.

En este canto a la vida, el artista ha querido "no hacer un drama muy pesado", y en ese sentido ha mostrado que "dentro de la dureza hay cosas muy bonitas".

Las primeras proyecciones han sacado las sonrisas del público, cuenta Molina de un proyecto que ha contado con el apoyo de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer (Ceafa).

El director apunta que tanto para él como para el resto del equipo fue "maravilloso" ver la reacción de la gente y más de la organización que en todo momento, tras haber visto la película, les brindaron su apoyo.

"El dar a conocer una enfermedad como esta y haberla tratado desde el punto de vista tragicómico en el que no solo ofrece una visión del enfermo, sino también del entorno que le rodea, ha sido muy bonito", añade.

Molina define "Un tiempo precioso" como pura poesía. "Es una pintura transformada en imágenes y voces, que, en cada momento pretende transmitir al espectador la realidad de la enfermedad".

Y es que la cinta está cargada de referencias pictóricas, entre las que Molina cita a Van Gogh, Sorolla, Monet o José de Ribera, entre otros. "La pintura es muy importante para mí. Viene conmigo desde que nací y por eso quería homenajear a estos pintores que tanto me han marcado en la vida", afirma.

A través de la textura de estos artistas, Molina ha plasmado en la fotografía de la película diferentes emociones. De esta manera ha utilizado los colores fríos para transmitir fantasías y anhelos del protagonista, mientras que los cálidos expresan los recuerdos y los momentos felices de su vida.

Asimismo, el director rinde un homenaje a su progenitor, el cantante Antonio Molina. Dos de sus temas, "Remordimiento" y "Caminito del olvido", aparecen en la banda sonora, de la que es autor el músico Luis de Arquer.

Silvia García Herráez