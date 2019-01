Peter Jackson dirigirá un documental de los Beatles basado en 55 horas de metraje inédito

El 30 de enero de 1969 los Beatles se subieron a la azotea de su estudio de grabación y dieron un concierto que pasó a la historia. Este miércoles, coincidiendo con el 50 aniversario de aquella mítica actuación, a través del Twitter oficial de la banda se ha anunciado un nuevo proyecto documental junto a Peter Jackson ( El señor de los anillos) basado en 55 horas de metraje inédito grabado el último mes que el grupo estuvo reunido y creó su último álbum, Let It Be.

"Las 55 horas de imágenes inéditas y las 140 horas de audio disponibles nos aseguran que este será el documental en vivo que los fanáticos de los Beatles han soñado durante mucho tiempo", considera el cineasta encargado de películas como King Kong (2005). Continúa diciendo que "ver a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, creando canciones ahora clásicas desde cero, no solo es fascinante, es gracioso, inspirador y sorprendentemente íntimo".

NEW FILM PROJECT - We are proud to announce an exciting new collaboration between The Beatles and the acclaimed Academy Award winning director Sir Peter Jackson. pic.twitter.com/7e0h95FOWV — The Beatles (@thebeatles) 30 de enero de 2019

Según se explica en la cuenta del grupo, inicialmente habían planteado estas grabaciones de cara a un programa especial de televisión, pero finalmente, debido al inesperado giro de acontecimientos, se transformó en algo totalmente diferente que culminó con la ya mencionada actuación de The Beatles en el tejado de Apple Corps.

"Estoy emocionado y honrado de que me hayan confiado este notable metraje. La realización de la película será una auténtica alegría", afirma Jackson. Aun así, no será el primer documental basado en la banda. Este se sumaría a The Beatles: Eight days a week (2016) o It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond (2017), y a otros menos actuales como The Beatles at Shea Stadium (1966) o What's Happening! The Beatles in the U.S.A. (1964).

De momento no existe fecha oficial de lanzamiento, por lo que habrá que esperar para comprobar si Peter Jackson consigue aportar algo más al extenso (y documentado) legado que ya posee la legendaria agrupación musical.