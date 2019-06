Cancelan el Doctor Music Festival por falta de público

El Doctor Music Festival ha anunciado en un comunicado que se cancela la edición de este año, prevista para los días 12, 13 y 14 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló. Los organizadores han informado de que devolverán el importe de los abonos adquiridos.

El festival fue obligado a reubicarse. En un principio, se iba a celebrar un año más en Escalarre (Valls d’Àneu), pero tras un informe negativo de la ACA (Agencia Catalana de Aguas), que alertaba sobre el posible riesgo de inundaciones en la zona, tuvo que trasladarse a Montmeló.

"En nuestra opinión se ha producido una interpretación muy exagerada y destructiva de la normativa acerca de los riesgos de inundación de un valle que no se ha inundado jamás en verano desde que se conservan datos", señaló en su día en rueda de prensa el fundador de Doctor Music, Neo Sala Sala, visiblemente contrariado.

El festival de la vaca celebró tres ediciones en la zona del Pirineo donde esta vez les ha sido denegado el permiso, entre 1996 y 1998, en las que actuaron David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Massive Attack, Ani Difranco, Blur, Rage Against The Machine, Nick Cave, Patti Smith y Muse, entre otros.

Según lamentan los promotores, esta decisión "no fue bien acogida por el público"."El alto número de devoluciones de abonos que se produjo al comunicarse la reubicación supuso un durísimo golpe para el Doctor Music Festival. El ritmo de venta de entradas para el nuevo emplazamiento indica que no sería posible alcanzar la cantidad mínima requerida para ofrecer la experiencia que desde siempre habíamos soñado", aseguran en el comunicado.

De esta forma, la rebaja anunciada en el precio de los abonos tras conocerse la noticia del cambio de lugar resultó no ser suficiente para mantener el mínimo de público deseado por Doctor Music.

Añaden que el festival "ha sido vapuleado por decisiones burocráticas que ignoraban, por un lado, el beneficio económico que el festival hubiera producido en el Pallars, y por otro, el alto valor cultural y social de acoger en Catalunya el festival más grande del sur de Europa".

El DMF asegura que "devolverá el importe de los abonos y entradas ya adquiridos. El proceso de devolución se iniciará el próximo viernes 21 de junio" de forma automática a los que los adquirieron vía web doctormusicfestival.com. "Los compradores que hayan obtenido sus abonos a través de Entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés, Resident Advisor y Festicket deberán dirigirse a las plataformas correspondientes para tramitar el reembolso", añaden.

Tras agradecer los apoyos que han recibido ante esta polémica, los promotores se despiden esperando que "el tiempo nos permita reencontrarnos en el camino".

El festival había anunciado la actuación de bandas como The Strokes, The Smashing Pumpkins, Rosalía, Primal Scream o The Chemical Brothers, entre otros muchos.