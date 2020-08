El décimo Festival de Piantón vuelve para llenar de música clásica la España vaciada y poscoronavirus

Este año el Festival de Piantón ha dado un vuelco para adaptarse a los complicados tiempos que corren. El coronavirus ha marcado las pautas y el ritmo de la organización, pero no el impulso para celebrar la fiesta de la música, especialmente en un año en el que cumplen su décimo aniversario, una efeméride que según la organización, no podían ni querían dejar pasar. Así que han tenido que adaptarse.

En esta edición no habrá, por tanto, actuaciones ‘presenciales’ ni ambiente festivalero en las calles y plazas de Piantón y Vegadeo, como tampoco músicos acarreando instrumentos, ni trasegando de un pueblo a otro para celebrar los conciertos itinerantes. Pero, a pesar de todo, sí habrá Festival. Y como novedad, no será solo para residentes: ampliará sus fronteras mediante la ventana online. "Si la pandemia nos corta las alas, haremos un panfestival", sostiene la organización en un comunicado. "El milagro no es otro que el poder tecnológico y su capacidad de trasladar mensajes a cualquier rincón del planeta. Así que Piantón 20 será este año Piantón ‘dospuntocero’", describen.

El escenario: el que cada uno de los grupos participantes elija para dar sus respectivos conciertos. El medio: los conciertos podrán seguirse del 3 al 7 de agosto, a las 23:00 horas, en la página de Facebook del Festival, o bien a través de Youtube.

Cada evento vendrá acompañado de comentarios de los organizadores, Elena Montaña e Íñigo Guibert, y de los músicos. Y permanecerán online para poder disfrutarlos en cualquier día y hora.

Según la organización: "El hecho de celebrar el décimo aniversario nos ha movido a realizar un programa a base de grupos ‘repetidores’, y reforzar de esta manera el lado emotivo del evento, como una gran familia que se reúne en torno a una tarta de cumpleaños".

Para ello, convergen en esta décima edición agrupaciones como los Bonanomi, unos de los impulsores del Fetival. Aunque esta vez actuarán en forma de trío: el que forman Marc-Antoine, Carmen Monjarás y una nueva incorporación, la flautista Maelle Baillif. También repiten el acordeonista Alejandro Ares y la cellista Virginia del Cura, esta vez como Dúo Senso, que han creado para la ocasión.

Las hermanas Sorozábal, Irene y Nerea, inauguraron la primera edición del Festival en 2011 y ahora regresan con sendas formaciones: Dúo Giesta, integrado por Irene y Joana Guiné (las dos flauta de pico y voz), y el Dúo Vàray/Sorozábal, en este caso con Nerea al cello y Balint Bàray al violín. Tampoco Axo Quartet y sus clarinetes mágicos han querido perderse esta especial ocasión, y repiten con el mismo grupo del año pasado. Por último, las impresionantes voces del conjunto lucense Cántico Doméstico servirán de cierre a las actuaciones de los grupos profesionales.

Pero aún queda la ‘perla’ de la muestra, el Conjunto Festival, que a pesar de la complejidad de una actuación online con numerosos intérpretes nos ofrecerán, entre otros temas, el estreno absoluto de la obra de Diana Pérez Custodio Como cuando éramos niños. También Diana fue la primera compositora que abrió el ciclo de estrenos en 2013.

Diez años de música en una revista

¿Cómo nació el Festival? ¿Quiénes lo pusieron en marcha? ¿Cómo se cocina un plato musical de estas características? ¿Quiénes han respaldado el proyecto? ¿Qué músicos han intervenido en cada edición? De estas y muchas otras cuestiones da la organización minuciosa cuenta en una revista editada para conmemorar su décimo aniversario. "Una cuidada, vistosa e interesante publicación, diseñada por Iván Cuervo y dirigida por Juan Carlos Avilés, que recoge a través de sus 84 páginas a todo color la historia del Festival al completo, con artículos, declaraciones e imágenes de todos los que lo han hecho posible a lo largo de una década", describen los responsables del festival en un comunicado.

Pero, sobre todo, la publicación es un vivo reflejo de la esencia de un proyecto que ha logrado trasladar al mundo rural una manifestación cultural como la joven música clásica y extenderla a un tipo de público poco o nada habituado a ella. Todo un logro.

La revista puede conseguirse, bajo pedido, a través de la página web del festival en el apartado ‘revista conmemorativa’, o bien directamente en las librerías Patefa, San Pedro y Javier, en Vegadeo, y el la tienda de música Virgula, en Ribadeo.