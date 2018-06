Consejo de Ministros, de Ministras o de Gobierno: ¿cómo llamar a un gabinete con mayoría femenina?

Justo un día después de que la RAE exhibiese en público su repulsa ante el lenguaje inclusivo, le ha estallado un asunto que traspasa la mera normativa académica. Por primera vez en la historia de la democracia, nuestro Gobierno tendrá una mayoría indiscutible de mujeres ministras. Pedro Sánchez ha nombrado a once responsables femeninas para puestos relevantes como la vicepresidencia y la portavocía, y las carteras de Economía, Justicia, Sanidad o Hacienda.

A partir de ahora, en las reuniones del Consejo de Ministros, sobresaldrán las voces femeninas. Un marcador igualitario, once a seis (contando con el Presidente), que ha dado rienda suelta a diferentes anhelos lingüísticos en las redes sociales. ¿Ha llegado el momento, aunque la Real Academia Española se resista, de referirse a un Consejo de Ministras? Pues, en efecto, la RAE se ha resistido.

"Ese recurso induce a confusión al estar el valor genérico del masculino gramatical fuertemente asentado en el sistema lingüístico del español (y de otras lenguas románicas) desde sus orígenes", ha respondido la cuenta oficial al periodista Javier Crudo, y colaborador de eldiario.es, cuando les ha interpelado sobre "la minoría de hombres en el Gobierno".

En su defecto, la academia propone"resaltar la presencia mayoritaria de mujeres en un ámbito tradicionalmente ocupado solo o mayoritariamente por hombres sin por ello invertir el signo del término no marcado de la oposición". Una forma embrollada de decir que, por muy importante que sea el momento histórico que viva España, su Gobierno o sus periódicos, la posición de su templo lingüístico se mantendrá inmóvil a este respecto.

#RAEconsultas Ese recurso induce a confusión al estar el valor genérico del masculino gramatical fuertemente asentado en el sistema lingüístico del español (y de otras lenguas románicas) desde sus orígenes. — RAE (@RAEinforma) 6 de junio de 2018

Fundéu también defiende que "deberíamos decir los ministros del gobierno y no las ministras". En cambio, se muestra menos reticente ante el paulatino avance, social y político, del lenguaje inclusivo. "Somos conscientes del poder que tienen las palabras para visibilizar realidades, por eso proponemos sistemáticamente las formas en femenino de todos aquellos sustantivos que, sin conculcar las reglas morfológicas, pueden formar su femenino", responden en un comunicado a las preguntas de este diario.

"Pero no podemos llegar allí donde la gramática del español, por ahora, no llega", dicen suscribiendo veladamente el argumentario de la RAE. "La última Gramática académica ofrece principalmente dos motivos en defensa del masculino genérico", explican aludiendo a la economía lingüística y la concordancia gramatical que tanto han defendido desde la Real Academia.

Sin embargo, terminan declarándose optimistas ante un uso del femenino plural que incluya tanto a hombres como a mujeres en determinadas situaciones. "Cuando estos usos se generalicen con naturalidad, estaremos ante un fenómeno mayoritario y este uso del femenino será un consenso tácito en la mente de los hablantes", declaran. Y entonces, la consagrada Gramática, "previsiblemente registrará que el masculino ya no es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto".

Precisamente, ese consenso tácito es el que están intentando conseguir las usuarias y usuarios de las redes sociales tras la etiqueta #ConsejodeMinistras. Una afrenta a la RAE que nace donde los académicos precisamente aseguran que radica el cambio, en el uso de la ciudadanía.

"Sospecho que la denominación "consejo de ministras" se va a quedar para referirse a este gabinete por lo inusitado de tener tantas mujeres", dice Elena Álvarez Mellado, lingüista y columnista de eldiario.es. "Entronca con la reivindicaciones feministas de los últimos años, lo cual es fetén (el nombre emana de lo más llamativo o característico del consejo y va en sintonia con la reclamación feminista, que claramente también recoge este consejo de ministras)", explica.

Ese momento en que Pedro Sánchez preguntará en el Consejo de Ministros “vosotras, ¿cómo lo veis?” y Ábalos y Borrell también se sentirán concernidos. — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 5 de junio de 2018

Sin embargo, aparte del sector más feminista y partidario del lenguaje inclusivo, Álvarez cree que "lo estándar, lo esperable" es que la gente siga usando el masculino genérico. "Pero en ningún caso sería incorrecto o anómalo decir consejo de ministros para referirse a un consejo mayoritariamente femenino", aclara sobre aquellos que claman lo contrario.

Es oficial: podemos decir Consejo de Ministras. 💜 — Henar Álvarez (@henarconh) 6 de junio de 2018

Lo que descarta, en principio, son otras alternativas neutras que han surgido como "Consejo de Gobierno". "En principio, parece que si ya hay un término copando ese espacio, es raro que otro nuevo lo desplace, al menos de forma espontánea", dice con cierta duda.

"Se me da fatal hacer predicciones, pero igual que la foto del consejo paritario de Zapatero quedó como icónica de aquel primer gobierno, no me extrañaría que la denominación "consejo de ministras" se quedase como forma de referirse al de Pedro Sánchez específicamente", apuesta.

Es pronto para augurar cuál será el término más usado para referirse a las reuniones del nuevo Gobierno. La RAE, previsiblemente, clamará contra la incorrección de los términos inclusivos. Pero también había quien hace poco defendía que hubiese más hombres que mujeres en un Ejecutivo por méritos inherentemente masculinos. Si se ha demostrado que eso es falso, no costará mucho más evidenciar que un "consejo de ministras" no debería ser ningún "peligro mortal" para el lenguaje.