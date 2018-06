Soledad Gallego-Díaz será la primera mujer directora de El País

La periodista Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) ha sido designada como nueva directora de El País, en sustitución de Antonio Caño. Se trata de la primera mujer que desempeñará esa responsabilidad en el periódico fundado en 1976 por Jesús de Polanco. La propia periodista ha comunicado a la agencia Efe que le habían ofrecido el puesto.

Con el nombramiento de Gallego, periodista ampliamente respetada y reconocida, la nueva dirección del Grupo Prisa pretende enderezar el rumbo de una cabecera que en los últimos años ha sufrido una intensa caída de ventas y fuertes críticas por la salida de firmas emblemáticas, el despido de decenas de trabajadores, un alineamiento editorial cada vez más próximo a ciertos sectores de la derecha (lejos, por tanto, del sentir mayoritario de sus lectores) y una dependencia estrecha de los acreedores de la empresa editora.

Gallego ha desempeñado diversas funciones en el diario de Prisa, En la actualidad escribe una columna semanal y, además, colabora en la Cadena SER, emisora del mismo grupo editorial.

En El País ha sido directora adjunta en varias ocasiones, con Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio como directores. Además de cronista política, corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires, Gallego ha sido Defensora del Lector. Este mismo año, su trayectoria profesional fue galardonada con el Premio Ortega y Gasset de periodismo, promovido por ese mismo periódico.

No es la primera vez que le ofrecieron el puesto de la dirección: “Dije que no porque en aquel momento me interesaba mucho más el manejo de la redacción, y eso lo llevan los directores adjuntos”, declaró a la revista JotDown en 2012. Ya entonces se mostraba dispuesta a asumir esa responsabilidad: “Ahora a lo mejor sí. Probablemente sí”. Seis años después de aquellas declaraciones, Gallego accede al cargo. Su nombramiento será sometido a votación de la redacción, aunque dicha votación no tiene carácter vinculante.

Soledad Gallego-Díaz estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y también asistió a algunos cursos de Filosofía y Letras en la Complutense. A los 19 años comenzó a trabajar en la agencia oficial Pyresa, de donde fue despedida. De allí se incorporó a la revista antifranquista Cuadernos para el Diálogo. Su llegada a El País se produjo poco después de la fundación del periódico.

Hija de una cubana y de un jiennense, “matemático y comunista”, según señala una biografía oficial publicada por El País, Soledad Gallego-Díaz vivió cuando era pequeña con su familia un año en Palo Alto (California) y otro en Nashville.