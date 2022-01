El Teatro Real salva la última función de 'La bohème' combinando elencos

El madrileño Teatro Real ha anunciado la composición del elenco que ha tenido que diseñar ex profeso para la última representación de la ópera La bohème, que ha sufrido una cancelación y diversos cambios de última hora por un brote que ha superado los 60 casos, según fuentes de trabajadores del teatro, el coro y la orquesta. El Teatro Real realizó el 3 de enero una prueba para detectar contagios de COVID-19 y se registraron 25 positivos, todos asintomáticos o con síntomas leves. No obstante, fuentes sindicales, que han llevado su propio recuento, vienen contabilizando un acumulado de positivos desde el 22 de diciembre, mucho más elevado.

El reparto de la útima representación de la célebre ópera de Puccini está formado por los intérpretes del primer cast o elenco: Michael Fabiano (en el papel de Rodolfo, el protagonista) que había dado positivo por COVID, asintómatico, pero que ya ha pasado la cuarentena; Vicenç Esteve (como Benoît) y Krzysztof Bączyk (Colline). Del segundo elenco participa Raquel Lojendio (Musetta). Del tercer elenco, una selección que no estaba prevista pero a la que se tuvo que contratar debido a las bajas por enfermedad y que cantó la noche anterior, salen al escenario Ailyn Pérez (en el papel de Mimì, la otra protagonista), Gabriel Bermúdez (como Schaunard) y Javier Franco (Marcello). Roberto Accurso, que ha participado en todas las funciones como Alcindoro, también lo hará esta noche. La dirección musical, tal y como estaba previsto, la realizará Luis Miguel Méndez, el cual sustituye en tres ocasiones a Nicola Luisotti durante las 15 representaciones, de las cuales solo se ha suspendido una a pesar del brote.

La ocupación media de todas las representaciones ha superado el 98%. El mayo número de contagios se encuentra en el coro, donde hay 17 positivos, lo que obliga a actuar con un coro de voces mermadas, pues la empresa para la que trabajan estos cantantes, Intermezzo, no reemplaza las bajas.

Los responsables del Teatro Real han convocado a la representación sindical de los trabajadores a una reunión informativa el próximo miércoles 12 de enero para explicar la gestión del brote. Según fuentes oficiales del Teatro, este "hace cribados constantes" buscando "activamente los positivos". No obstante, a los artistas del coro, formado por medio centenar de cantantes y dodne se suma el mayor número de contagios, no se les hizo ninguna prueba entre el 23 de agosto y el 30 de noviembre, siendo estas pruenas rápidas de antígenos. La prueba del 30 de noviembre no se hizo a la totalidad del coro, si no solo a cuatro personas encargadas de cantar partes de solos.

Fuentes de los trabajadores del coro señalan a este periódico que cinco de los artistas que han dado positivo en el día de ayer, participaron en el ensayo colectivo que se realizó el día 2 de enero con el tercer elenco recién contratado.