"The Library of Babel", el juego para PS4 inspirado en la obra de Borges

Madrid, 13 may (EFE).- "The Library of Babel" es el título del nuevo videojuego desarrollado por el estudio español Tanuki con el apoyo del programa PlayStation Talent, inspirado en el clásico cuento de José Luis Borges, "La biblioteca de Babel", y que llegará próximamente a PlayStation 4 (PS4).

El título, una plataforma en 2D que aúna elementos del género de aventuras gráficas y el sigilo, presenta hoy, además, su primer trailer, un lúgubre mundo futurista, así como partes de su "gameplay" (un vídeo del juego mientras está siendo jugado), informa la compañía a través de una nota.

"The Library of Babel" presenta una oscura epopeya ambientada en el clásico cuento de Jorge Luis Borges, "La biblioteca de Babel", en la que Ludovik ha sido enviado a las junglas de Mesopotamia para investigar el caso de un robot enloquecido y el cierre de la Biblioteca.

La historia de este videojuego narra un mundo futurista, donde Mitera, una compleja inteligencia artificial que conforma el núcleo de la sociedad robótica, diseña los seres que habitan el mundo en función de sus requisitos sociales: agricultores, constructores, buscadores o guardianes, entre otros.

Como Buscador, Ludovik deberá investigar escaneando cada rincón del mundo, donde la gestión de recursos será fundamental.

El título está dibujado completamente a mano, usando técnicas tradicionales de animación. Además, el estudio está trabajando en una banda sonora que se adapta a los pasos del jugador por este distópico mundo.