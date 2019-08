'Los videojuegos no son culpables' de la matanza de El Paso: el sector desmiente los ataques de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros miembros del Partido Republicano han responsabilizado a los videojuegos violentos de los tiroteos producidos en Texas y Ohio, y han alertado también sobre el papel de Internet y las redes sociales en la radicalización de los autores de estos crímenes.

"Debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye los videojuegos horripilantes y espeluznantes que ahora son comunes. Hoy es demasiado fácil para los jóvenes con problemas rodearse de una cultura que celebra la violencia. Debemos detener o reducir sustancialmente esto, y tiene que comenzar de inmediato", defendió Trump el pasado lunes en una comparecencia ante los medios tras las matanzas en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) producidas el pasado sábado.

Sin embargo, este ataque ha sido rebatido, entre otros, por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien ha puesto en duda que las enfermedades mentales y los videojuegos estén entre las causas de los tiroteos masivos recientes en Estados Unidos.

"Las personas sufren enfermedades mentales en todos los demás países de la Tierra. La gente juega a videojuegos en prácticamente todos lados. La diferencia son las armas", ha afirmado a través de su cuenta de Twitter.

Simultáneamente, la industria y los usuarios del videojuego se han movilizado bajo la etiqueta #VideogamesAreNotToBlame (los videojuegos no son los culpables) para blindarse contra las acusaciones de Trump.

"Espera... ¿Eso es todo?", escribía en su Twitter Cory Baldog, director de God of War. "¿Videojuegos violentos y salud mental? ¿No son las armas de guerra de alta potencia vendidas a civiles por millones las que en realidad están siendo usadas para llevar a cabo estos actos de terrorismo doméstico?".

También la Entertainment Software Association (ESA) ha expuesto que "más de 165 millones de estadounidenses disfrutan de los videojuegos y miles de millones de personas juegan a los videojuegos en todo el mundo", dijo un portavoz de la ESA. "Sin embargo, otras sociedades, donde los videojuegos se consumen con avidez, no lidian con los trágicos niveles de violencia que se dan en los Estados Unidos".

Por su parte, políticos contrarios a la ideología republicana, como Bernie Sanders o el congresista Ted Lieu han criticado a Trump por desviar la atención de las laxas leyes de protección de las armas, para ellos las verdaderas culpables de la violencia en Norteamérica.

This is an epidemic of guns, white supremacy and an extremist right-wing party emboldening & embracing domestic terrorists.



#VideogamesAreNotToBlame — Bryce Tache 🇺🇸 (@brycetache) August 6, 2019

Hey @realDonaldTrump: Our son plays video games like Fortnite & Overwatch. So I play them to be cool. No mentions anywhere of a Hispanic "invasion"; or Mexicans are "rapists"; or immigrants should "go back" to where we came from. Also, see chart below.#VideogamesAreNotToBlamehttps://t.co/sln20oRhby — Ted Lieu (@tedlieu) August 6, 2019

The white supremacist terrorist told us in his manifesto that he committed this act of terrorism because of a “hispanic invasion.” He did not learn that rhetoric from a video game. He learned that rhetoric from the President of the United States. #VideogamesAreNotToBlame — Ryan Knight 🗽 (@ProudResister) August 5, 2019