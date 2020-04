Anatomía del General de Alicante, el hospital valenciano con más sanitarios afectados por coronavirus

Víctor Pedrera sigue de baja laboral por positivo por coronavirus. Este médico de familia se contagió en el departamento de Salud de Alicante, donde ejerce como médico de familia en Atención Primaria. Lleva desde el 19 de marzo en casa.

“Todavía tengo sintomatología, tos, parestesia, pérdida de olfato… pero he tenido suerte porque el virus no ha reaccionado como neumonía”, cuenta por teléfono. Él es uno de los 146 sanitarios infectados del Hospital General de Alicante, el departamento con más profesionales afectados de la Comunidad Valenciana.

Esta cifra representa el 10,69% del total de sanitarios infectados en el conjunto de la Comunitat, donde según datos aportados por la Conselleria de Sanitat este viernes hay 1.377 positivos entre profesionales. El Hospital de Alicante dobla en contagios al de la Fe de Valencia, con 66 (4,79%), Denia, 59 casos (4,28%) o Elche 49 (3,55%). Con respecto al personal en cuarentena, Alicante se dispara hasta los 746 casos, el 37,81%, mientras que la Fe es el siguiente con 202 (10,23%).

En un momento en el que la presión hospitalaria empieza a caer y las altas a repuntar, nos preguntamos cómo ha vivido el centro público alicantino, el segundo de referencia en la Comunitat, uno de los momentos más difíciles en sus seis décadas de existencia.

“No duermo por las noches, mi mujer me hace valerianas y de vez en cuando me tomo un diazepam”. Quien habla es Antonio (nombre ficticio), uno de los enfermeros que ha sido contratados en las últimas semanas para reforzar una mermada plantilla que, según cifras oficiales, contaba con 3.893 profesionales en 2018 (La Fe, 5.784).

Antonio está cubriendo a una compañera enfermera que, como Víctor, dio positivo por coronavirus al principio de la crisis sanitaria. “Ahora hay sanitarios, pero antes no había suficientes”, esgrime en alusión a los recortes sanitarios de 2008. Este es uno de los motivos que aluden todas las fuentes profesionales y sindicales consultadas, junto con la precariedad laboral que arrastra el personal, pero no explica la singularidad de Alicante.

“Se tardó mucho en implantar las medidas de reestructuración”, avanza Víctor Pedrera en calidad de vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y secretario provincial. “La gerencia del Hospital tardó semana y media en tomar medidas de carácter reestructurativo porque les dijimos la semana del 2 de marzo que suspendiera la actividad programada, las consultas y cirugía demorables, que lo que venía era gordo, y no se hizo caso”, se lamenta.

Escasez de equipos de protección

En el caso de Antonio recuerda que, al principio de la crisis, él y sus compañeros atendían a pacientes sin mascarilla, sin guantes y sin batas de protección, sin que los pacientes llevaran la mascarilla puesta, “viendo 30 a 45 pacientes al día y esto ha llevado a que haya tantos sanitarios infectados”.

“Ha faltado material de protección a todos los niveles, fundamentalmente en Atención Primaria, porque la mayoría de los afectados no están en las UCIs, ni en los servicios de Medicina Interna, están en Primaria”, explica Víctor.

Es una denuncia que se repite en otros sindicatos como CSIF, cuyo delegado Carmelo Bernabéu afirma que el departamento presenta “claramente un brote intrahospitalario incontrolado”. “Seguimos denunciando que se debe adecuar las mascarillas al riesgo de los trabajadores, así como facilitar EPIS que disminuyan las inaceptables cifras de contagio”, apunta. “Somos conocedores de que en muchas ocasiones dichas medidas de protección no le son facilitadas al personal de nuestro departamento”, señala. “Dichas faltas de medidas de protección están directamente relacionadas con este brote intrahospitalario que en estos momentos está incontrolado”, añade.

Sin embargo, otros sindicatos como Comisiones Obreras o el Sindicato de Enfermería de Alicante niegan la falta de material. “Recursos materiales hay, en ese aspecto no hay problema. Se racionaliza mucho para hacer un buen uso”, explica una portavoz de las enfermeras. No es cierto que no ha habido carencia de material, el problema es que está restringido y se da un uso racionalizado de él”, añade Francisco Tevar, de CCOO.

Este delegado cree, a diferencia del resto de fuentes, que el personal de Alicante ha sufrido especialmente la pandemia por la afluencia de madrileños en la provincia. “Fueron los primeros casos que tuvimos en Alicante y nos pilló desprotegidos porque no nos lo esperábamos”, dice. “Hasta ese momento no se recomendaba llevar mascarillas salvo casos manifiestos y a esta gente no se le atendió con las medidas pertinentes”, considera.

Test masivos

Sin embargo, sanitarios y sindicatos sí que se ponen de acuerdo en señalar que, si hubiera habido test de detección entre el personal en las primeras semanas, el brote del General de Alicante no hubiera sido tan acentuado.

“Los test brillan por su ausencia”, denuncia Víctor Pedrera, médico del centro de salud del barrio de San Blas. “En la semana del 8 al 12 de marzo, el servicio de Anestesia tuvo 9 infectados y no se hicieron test a ninguno, como no presentaban sintomatología, decidieron que no eran portadores y alguno puede que lo haya sido como asintomático y esté contaminando”.

En su caso, ha acabado contagiando de coronavirus a su mujer, quien de momento se mantiene estable. Por su parte, Antonio desconoce si es positivo de Covid-19, pero sospecha que ha contagiado a su pareja y que ambos lo han pasado. “No hemos tenido fiebre, sí tos entrecortada, malestar general, pérdida de gusto en el paladar, dolor de ojos, de extremidades y espalda y sudoración por la noche”.

Informe interno

A finales del mes de marzo, cuando ya se había disparado el número de profesionales con coronavirus en el General de Alicante, el área de Medicina Preventiva de este departamento dio a conocer un estudio que concluía que el 54,8% de los casos confirmados de Covid-19 entre el personal era por contagio directo entre compañeros. “Nos ha llamado mucho la atención este estudio, está claro que ha habido contagio entre compañeros, pero que digan que la mayoría ha sido por culpa nuestra…”, critica el Sindicato de Enfermería.

“No sabemos cómo lo han hecho, carece de total validez, no nos lo creemos”, añade el Sindicato Médico. Este informe señala que el 27,4% de los sanitarios ha sido contagiado por portadores de fuera del Hospital, mientras que solo el 17,8% de los profesionales ha dado positivo por contagio directo con pacientes con coronavirus.